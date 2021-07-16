ФОТО | Полиция ищет пропавшую 33-летнюю Елену

Рост Елены — 160 см, она полного телосложения, у нее короткие светло-русые волосы. Уходя из дома по уходу, она была одета в светлую спортивную кофту с капюшоном и бежевые штаны. Елена говорит по-русски.

Елена и раньше уходила из дома по уходу, но не на такое долгое время. Без посторонней помощи она может попасть в беду.

Полиция пообщалась с близкими Елены и проверила возможные места пребывания, но пока поиски результатов не дали.

Полиция просит всех, кто видел Елену или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.