Заявление депутатской группы по парламентским связям с Украиной: нельзя забывать Крым(25)
"Мы искренне надеемся, что инициатива станет возможностью для международных организаций, демократической общественности и стран, придерживающихся схожих позиций, выразить свою поддержку платформе, особенно принимая во внимание тот факт, что первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 в Киеве (Украина).
Мы верим в то, что международная общественность должна уделять пристальное внимание ситуации в Крыму. Обеспечение сбалансированной региональной безопасности и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах должны оставаться важнейшим вопросом.
Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Украиной по-прежнему осуждает незаконную аннексию Крыма, нарушения прав человека, в особенности притеснение национальных меньшинств и расовую дискриминацию крымских татар, а также игнорирование международного права со стороны Российской Федерации.
Мы в очередной раз подтверждаем свою неизменную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и ее твердому желанию достичь мирного решения конфликта.
Для более эффективной организации вовлечения депутатская группа по парламентским связям с Украиной приняла решение стать контактным центром парламентского измерения Крымской платформы.
Также мы от всего сердца поздравляем народ Украины с тридцатилетием принятия Декларации независимости".
Заявление подписали: Мати Райдма, Тармо Круузимяэ, Антс Лаанеотс, Мерри Аарт, Мадис Миллинг, Тармо Тамм, Райво Тамм, Айвар Сыэрд, Свен Сестер, Андрус Сеэме, Валдо Рандпере, Пауль Пуустусмаа, Марко Михкельсон, Аннели Аккерманн, Михаил Лотман, Лео Куннас, Уно Каскпейт, Руубен Каалеп, Юри Яансон, Рихо Брейвель, Йоко Алендер и Вилья Тоомаст.
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