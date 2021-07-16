В Пыхья-Таллинне откроется холодильник для бесплатного обмена продуктами

По словам кандидата на пост ночного мэра Таллинна Наталие Метс, исследования показывают, что каждый житель Эстонии выбрасывает в среднем 26 килограммов еды в год. При этом немало тех, кто голодает.

”Общинные холодильники действуют во многих странах, и особенно популярным этот проект стал во время коронакризиса, когда у многих возникли финансовые проблемы. Я очень рада, что холодильник находится именно рядом с кафе Tops, поскольку, помимо того, что у людей теперь есть возможность поделиться с другими, например, молоком или яйцами, которые они не успели съесть перед отъездом на дачу, это место станет своеобразным местом встреч и заведения новых знакомств”, — отметила автор идеи Наталие Метс.

”Социал-демократы, когда окажутся в мэрии, собираются очень серьезно заняться повышением доступности и качества социальных пособий и услуг. В Таллинне ни один ребенок больше не должен испытывать голод. Но помимо государства и города местные общины тоже могут сделать многое. Обещаем, что, придя к власти в городе, мы установим такие холодильники и во многих других местах”, — сказал кандидат на пост мэра Раймонд Кальюлайд.

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Открытие общинного холодильника состоится в пятницу, 16 июля, в 11:00 по адресу Соо, 15. Холодильник будет работать до 15 августа.