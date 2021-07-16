Камеры контроля скорости фиксируют вдвое больше нарушений. Адвокат считает низкий порог вмешательства несправедливым

С января по июнь мобильные камеры выявили 107 653 случаев нарушения скоростного режима, за которые было выписано штрафов на 2,1 млн евро, а за весь прошлый год было зафиксировано 114 252 нарушения.

Со стационарными камерами ситуация обратная: за первые полгода они зафиксировали 33 950 нарушений, а за весь прошлый год — 87 496.

В полиции отметили, что такая большая разница в результатах работы мобильных камер объясняется тем, что в прошлом году интенсивность движения снизилась из-за чрезвычайного положения.

По словам присяжного адвоката Индрека Сирка, использование мобильных камер вызывает у него двойственную позицию. С одной стороны, с точки зрения безопасности движения очень важно, чтобы люди не знали, в каком в точности месте осуществляется контроль скорости. С другой стороны, низкий порог вмешательства мобильных камер выглядит несправедливым.

Сирк указал на то, что полицейский патруль, как правило, не реагирует не превышение максимальной разрешенной скорости менее чем на 10 км/ч, а в случае мобильных камер большинство фиксируемых нарушений относятся именно к этой категории.