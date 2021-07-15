Керсти Кальюлайд: во время пандемии защитить нужно самых уязвимых

На вопрос о том, какие приоритеты должны быть сегодня у мировых правительств, президент ответила: "Очевидно, что от пандемии больше всего страдают самые слабые, хотя затронула она нас всех. Так, в большинстве развитых стран женщины потеряли свои позиции в обществе, дети и в развитых странах сейчас нуждаются в помощи, например, в организации школьного питания. Мы потеряли доступ к схемам такого типа, поскольку мы изо всех сил пытались предоставить альтернативные схемы поддержки. Так что представьте себе, в какой ужасной опасной ситуации все те женщины и дети, которые уже до пандемии испытывали трудности. Они словно постепенно откатываются назад, как и все мы, но разница в том, что для них это может стать вопросом жизни и смерти".