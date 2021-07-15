Напоминаем! В Таллинне питьевая вода доступна в специальных колонках и местах общепита
По словам вице-мэра Калле Кландорфа, в столь жаркую погоду нужно защищаться от солнца и пить много воды.
”В центре города уже установлено восемь общественных колонок с чистой питьевой водой, где можно утолить жажду в жаркую погоду. В ближайшие месяцы мы разместим в общественных местах Таллинна еще восемь колонок, что позволит повысить доступность питьевой воды, — отметил Кландорф. — Питьевая вода всегда должна быть под рукой, поскольку в жаркую погоду нужно ежедневно выпивать 2–2,5 литра жидкости, а вот потребление крепких напитков следует ограничить”.
По словам Кландорфа, патрули Муниципальной полиции также уделяют особое внимание страдающим от жары горожанам.
”Все патрули в случае необходимости могут оказать пострадавшим первую помощь, а патрульные автомобили и АTV имеют запас питьевой воды. Тем не менее, я призываю всех горожан к отзывчивости — берегите себя и позаботьтесь об окружающих”, — добавил Кландорф.
Общественные колонки с питьевой водой расположены в разных местах: возле фонтана между улицей Виру и Пярнуским шоссе, в Старом городе на углу улиц Харью и Нигулисте, на Тоомпеа в саду Датского короля, в Полицейском парке, на пешеходно-велосипедной дорожке Ярвевана, в парке Кадриорг, на улице Каларанна (напротив пересечения с ул. Леннусадама), а также на улице Альги возле парка Левенру.
Расположение колонок обозначено на карте.
В ближайшие месяцы в центре Таллинна появится еще восемь общественных колонок с питьевой водой: возле Башенной площади со стороны пруда Шнелли (ул. Нунне, 18), между памятником ”Русалка” и пляжем, неподалеку от пересечения улиц Лоотси и Рейди теэ (ул. Лоотси 8/1), возле мемориала Маарьямяги на Пирита теэ, вблизи площадки для выгула собак парка Тийгивески, недалеко от автобусной остановки ”Фильтри теэ” на Ярвевана теэ (Ярвевана теэ, 3d), а также на парковке возле Ярвеского леса (Ярвевана теэ, 9g).
В рамках кампании ”Предлагаем питьевую воду из-под крана” свыше 50 заведений общественного питания в Таллинне предлагают клиентам питьевую воду (преимущественно бесплатно). Присоединившиеся к кампании заведения можно распознать по специальной наклейке на входной двери. На странице www.vesikraanist.ee можно найти перечень присоединившихся к акции заведений.
Отдавая предпочтение воде из-под крана, можно снизить количество отходов. Один кубометр водопроводной воды позволяет предотвратить производство 2000 пластиковых или стеклянных бутылок, их транспортировку и обработку — именно столько тары требуется для того, чтобы упаковать один кубометр воды. Стоимость половины литра водопроводной воды — менее 1 цента, в то время как самая дешевая бутилированная вода обойдется по меньшей мере в 50 раз дороже.
Водопроводная питьевая вода в 10-90 раз ресурсоэффективнее бутилированной (в зависимости от того, откуда поставляется вода в бутылках). Транспортировка бутилированной воды на дальние расстояния расходует значительно больше природных ресурсов. Кроме того, переработка тары тоже ресурсозатратна: пустые бутылки нужно снова перевозить и подготавливать к переработке — сортировать, измельчать и вновь транспортировать.
Пластиковая бутылка, которая не попала на переработку, разлагается в природе при соприкосновении с воздухом в течение 50-80 лет, а оставшаяся в земле — 500-1000 лет, поскольку бактерии не питаются полиэтиленом (основной материал при производстве бутылок). За счет энергии, сэкономленной на переработке одной бутылки, можно вскипятить воду для трех-четырех чашек чая, а стоваттная лампа может гореть четыре часа.
Результаты исследований и слепых тестов также показали, что различия во вкусе питьевой воды в бутылке и из-под крана не являются серьезным аргументом. Качество бутилированной воды во многом зависит от условий хранения. В случае неправильного хранения в воде могут растворяться пластификаторы и влияющие на гормональную систему химикаты, которые вредят здоровью.
Таллиннская скорая помощь подготовила рекомендации касательно жаркой погоды. Читайте ЗДЕСЬ.