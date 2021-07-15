Напоминаем! В Таллинне питьевая вода доступна в специальных колонках и местах общепита

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, в столь жаркую погоду нужно защищаться от солнца и пить много воды.

”В центре города уже установлено восемь общественных колонок с чистой питьевой водой, где можно утолить жажду в жаркую погоду. В ближайшие месяцы мы разместим в общественных местах Таллинна еще восемь колонок, что позволит повысить доступность питьевой воды, — отметил Кландорф. — Питьевая вода всегда должна быть под рукой, поскольку в жаркую погоду нужно ежедневно выпивать 2–2,5 литра жидкости, а вот потребление крепких напитков следует ограничить”.

По словам Кландорфа, патрули Муниципальной полиции также уделяют особое внимание страдающим от жары горожанам.

”Все патрули в случае необходимости могут оказать пострадавшим первую помощь, а патрульные автомобили и АTV имеют запас питьевой воды. Тем не менее, я призываю всех горожан к отзывчивости — берегите себя и позаботьтесь об окружающих”, — добавил Кландорф.

Общественные колонки с питьевой водой расположены в разных местах: возле фонтана между улицей Виру и Пярнуским шоссе, в Старом городе на углу улиц Харью и Нигулисте, на Тоомпеа в саду Датского короля, в Полицейском парке, на пешеходно-велосипедной дорожке Ярвевана, в парке Кадриорг, на улице Каларанна (напротив пересечения с ул. Леннусадама), а также на улице Альги возле парка Левенру.

Расположение колонок обозначено на карте.

В ближайшие месяцы в центре Таллинна появится еще восемь общественных колонок с питьевой водой: возле Башенной площади со стороны пруда Шнелли (ул. Нунне, 18), между памятником ”Русалка” и пляжем, неподалеку от пересечения улиц Лоотси и Рейди теэ (ул. Лоотси 8/1), возле мемориала Маарьямяги на Пирита теэ, вблизи площадки для выгула собак парка Тийгивески, недалеко от автобусной остановки ”Фильтри теэ” на Ярвевана теэ (Ярвевана теэ, 3d), а также на парковке возле Ярвеского леса (Ярвевана теэ, 9g).