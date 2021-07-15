Департамент здоровья: за сутки прибавилось 64 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 31 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 22 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось семь, в Пярнумаа — шесть, в Вырумаа и Ярвамаа — по четыре, в Ляэне-Вирумаа — три, в Ида-Вирумаа — два, в Ляэнемаа, Рапламаа и на Сааремаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В четырех случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 45 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,3%.

По состоянию на утро 15 июля в больницах находится 15 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается один пациент, из которых на управляемом дыхании один человек.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 60 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет пять человек (33%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умер 1 271 зараженный коронавирусом.

За сутки ввели 7 143 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 590 115 людям, курс вакцинации завершен у 506 135 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 53,6%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.