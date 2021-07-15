С какого возраста ребенка можно оставлять дома и на улице одного или отпускать с ночевкой к друзьям(1)
Оставить ребенка одного даже дома, не говоря уже про улицу, это испытание для всей семьи. Родители переживают, все ли будет в порядке, сможет ли ребенок пережить несколько часов без надзора, не случится ли какого-нибудь ЧП. Это вполне закономерные переживания, но это и важный этап взросления. Однако оставлять ребенка можно не раньше, чем он сам будет к этому готов.
На законодательном уровне граница возраста, с которого ребенок может оставаться один дома, не обозначена. По закону, родители обязаны заботиться о своих детях и обеспечивать их безопасность. Отсюда вывод — родитель сам решает, в каком возрасте его ребенок может остаться один, не подвергаясь опасности.
Специалисты по защите детей все же делают ремарку о том, что дошкольников не следует оставлять в одиночестве ни при каких обстоятельствах.
”Дети любопытны, из-за чего неминуемо попадают в опасные для себя ситуации, — говорит координатор Союза защиты детей Кристийна Кукк. — На ночь нельзя в одиночестве оставлять и старших детей, а дошкольников — тем более”.
Из Закона об основной школе и гимназии все же вырисовываются некоторые положения касательно возраста. По принятым нормам, достигший 7 лет ребенок должен уметь самостоятельно ходить в школу без сопровождения. В свою очередь это означает, что и возвращаться домой ему, возможно, придется в одиночестве и находиться там одному до прихода взрослых. Ведь школьный день обычно кончается раньше, чем рабочий.
Согласно же правилам дошкольных детских учреждений, 6–7-летний ребенок уже сам отвечает за свое поведение, знает, что может быть полезно или вредно для здоровья и как вести себя безопасно. Он уже умеет сам себя обслуживать и имеет первые навыки работы. Эти навыки самостоятельности напрямую определяют готовность ребенка к школе.
Однако же каждый случай и ребенок уникальны, и оставлять ли ребенка одного дома в любом несовершеннолетнем возрасте — это индивидуальное решение родителей, которое должно основываться на навыках и зрелости ребенка.
”Оставлять ребенка одного следует только в случае его эмоциональной и социальной готовности. Об этом может свидетельствовать желание оставаться дома на какое-то время без родителя. А также родители могут сделать выводы, наблюдая за тем, насколько хорошо ребенок справляется с элементарными действиями и способен самостоятельно принимать рациональные решения в простых вопросах. Все дети очень разные. Кто-то из детей может спокойно оставаться один уже в дошкольном возрасте — умеет пользоваться телефоном, может связаться при необходимости с родителями. А кто-то нуждается в присутствии взрослого человека еще и в младшем школьном возрасте”, — подчеркивает комиссар Пыхьяской префектуры полиции Маргарита Ингель.
Немного легче тем родителям, кто может оставить старших детей присматривать за младшими, но и тут нельзя недооценивать опасностей.
”Дети младшего детсадовского возраста должны быть всегда под присмотром взрослого, а не под ответственностью несовершеннолетних старших братьев и сестер. Подростки в силу своего развития не могут в полной мере выполнять функции родителя наравне со взрослыми. Есть риск, что они ”не углядят” за младшим братом или сестрой, отвлекаясь на свои дела. К сожалению, нередки случаи, когда различные инциденты происходят именно ”под присмотром” старшего ребенка”, — говорит комиссар полиции.
На улице только днем
Более конкретные правила действуют касательно нахождения ребенка в одиночестве на улице. По закону, в период с 1 сентября по 31 мая дети в возрасте до 16 лет могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 6 утра до 23 часов вечера. А летом, с 1 июня по 31 августа, с 5 утра до полуночи.
”Таким образом, 16–17-летние могут оставаться на улице по договорeнности с родителями до любого времени. Однако полиция, заметив подростка в ночное время суток, с очень большой вероятностью обратится к нему, чтобы поинтересоваться причинами нахождения вне дома ночью и убедиться в его безопасности”, — отмечает комиссар полиции.
Не проходите мимо одинокого ребенка
Маргарита Ингель напоминает, что если человек замечает детей младшего возраста, находящихся без присмотра или затевающих опасные игры из-за отсутствия надзора родителей, то об этом нужно сообщить детскому защитнику в местное самоуправление, в экстренных ситуациях звонить в 112. Для консультации можно, при желании анонимно, обратиться по телефону помощи детям 116 111.
”Если ребенок школьного возраста играет днем во дворе или гуляет на улице, то оснований остановить его и начать искать родителей нет, если ничто не указывает на то, что ребенок заблудился или нуждается в помощи. Многие дети сами добираются домой из школы, с тренировки или занятий по интересам, и прекрасно справляются”, — говорит Ингель.
В начале этого учебного года было несколько случаев, когда помощь полиции требовалась в поисках учеников младших классов. Все дети было найдены живыми и здоровыми, как правило, они заигрывались с одноклассниками или другими знакомыми, не обращали внимания, что телефон разряжен, забывали о времени.
”Абсолютно правильно, что родители сообщают сразу о пропаже ребенка полиции, ведь чем быстрее мы начнем поиски, тем быстрее будет найден ребенок. С детьми, которые сами ходят в школу или гулять, надо договориться, чтобы ребенок обязательно звонил родителям, если не успевает домой или хочет побыть с друзьями чуть дольше”, — говорит комиссар.
Полицейские обязательно обращают внимание на находящихся одних маленьких детей. Особенно в позднее время и если видно, что ребенок не знает, где он, одет не по погоде и т. д. В таком случае полиция обязательно вмешается и позаботится о безопасности ребенка.
”Например, патруль полиции нашел 4-летнюю девочку, которая гуляла сама на улице. В силу возраста малышка не смогла показать, где она живет, или рассказать, кто ее родители. Все отделение играло с ребенком, пока устанавливали личность девочки и ее родителей. Выяснилось, что мама девочки уснула, а девочка решила сама пойти погулять”, — вспоминает комиссар.
Она также упоминает про случай в Ида-Вирумаа, когда из дома ушел маленький ребенок в позднее время.
”Мимо шли люди, но никто не посчитал нужным вмешаться, пока по счастливой случайности ребенка не увидел знакомый семьи и не остановил его. В это время бабушка и дедушка уже искали внука и позвонили в полицию. Надо быть неравнодушными — если вы видите ребенка, который не должен в силу возраста быть один, подойдите к нему, спросите, почему он один, позвоните на 112”, — дает комиссар напутствие взрослым.
В детский сад в одиночку?
При всем этом, однако, закон четко не определяет, может ли дошкольник самостоятельно ходить в детский сад или могут ли его приводить и забирать несовершеннолетние братья/сестры. Конкретные правила могут быть установлены в самих садах. Но если ограничений нет, то опять же родитель, принимая во внимания факторы опасности, решает, что допустимо, а что нет.
”Если родитель считает, что зрелость ребенка, расстояние и условия передвижения позволяют ребенку самостоятельно дойти до детского сада, то нельзя исключать и такой вариант. Например, если дом и детский сад находятся на одной улице. Но все же это должно быть в виде исключения и допустимо только для ребенка, почти достигшего школьного возраста”, — говорит Кристель Лекко, советник канцлера права.
Какого-либо денежного взыскания или наказания за то, что ребенок находится один дома или на улице в неположенное время, законом не предусмотрено. Ребенка младше 16 лет, находящегося ночью на улице, полиция может задержать, чтобы передать родителям.