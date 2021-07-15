Сегодня вакцинобус отправится в Силламяэ. Следующая остановка – Маарду(15)
15 и 16 июля все желающие смогут получить вакцину в Силламяэ, возле бассейна спортцентра ”Калев”. 17 июля автобус остановится на День города в Маарду. Вакцинироваться можно будет также, к примеру, на фестивале фолк-музыки в Вильянди.
В качестве мобильного кабинета вакцинации используется автобус отделения радиологии Вильяндиской больницы, в котором обеспечено постоянное электроснабжение. Команда вакцинаторов состоит из двух медсестер Вильяндиской больницы и водителя автобуса.
Председатель правления ЦУ ”Вильяндиская больница” Прийт Тампере считает, что концепция вакцинобуса отвечает общей стратегии медучреждения — не ограничиваться зданием больницы и выйти к людям. ”У нас организовано несколько мобильных подразделений (маммография, охрана труда, рентген), и вакцинация — лишь одно из них. В будущем мы планируем расширить эту возможность и на ряд других услуг Вильяндиской больницы”, — заявил Тампере.
По словам Марека Сеэра, главы рабочей группы по вакцинации против COVID-19, автобус в основном посетит регионы с охватом вакцинацией ниже среднего, но также охватит многолюдные мероприятия и ярмарки. На сегодня график автобуса расписан на пару недель вперед, но он будет пополняться в текущем режиме, в зависимости от того, как люди воспримут эту новую возможность.
”Кто еще не успел привиться, сможет сделать это сейчас, в самое нужное время, и успеть пройти полный курс вакцинации к осени. Это самый простой и эффективный способ защитить себя и близких от третьей волны коронавируса, а для общества в целом — возможность избежать нового локдауна”, — добавил Сеэр.
Автобус начинает работу с 10 утра и пробудет на каждой остановке по меньшей мере до 6 вечера. Если желающих будет больше, вакцинация может продолжаться хоть до десяти вечера. В вакцинобусе в основном применяется двухэтапная вакцина Pfizer (2 дозы с интервалом в 6 недель), которая подходит всем с 12-летнего возраста. В малонаселенных пунктах, куда вакцинобусу будет труднее вернуться для повторной вакцинации, применяется одноэтапная вакцина Janssen (для людей в возрасте от 18 лет).
Отправляясь на прививку, нужно обязательно взять с собой удостоверяющий личность документ. При плохом самочувствии или самоизоляции после контакта с зараженным вакцинацию придется отложить. Люди, переболевшие COVID-19, ожидаются на вакцинацию через 6 месяцев после выздоровления. Им потребуется только одна прививка.
Исследования показывают, что все применяемые в Эстонии вакцины также эффективны против нового и более агрессивного штамма вируса дельта, но только после завершения курса вакцинации.
Действие курса продлится не менее года. Кроме того, европейская цифровая справка о COVID-19, действительная не менее одного года, упростит поездки и посещение многих мероприятий в Эстонии без прохождения тестов.
Дополнительная информация о вакцинации против COVID-19 размещена на сайте www.vaktsineeri.ee/ru.
График вакцинобуса (дополняется)
15 июля
Силлямяэ
Около бассейна спортцентра ”Калев” (Кеск 28)
16 июля
Силлямяэ
Около бассейна спортцентра ”Калев” (Кеск 28)
17 июля
Маарду
В парке Келламяэ в Маарду на мероприятии по случаю Дня города
18 июля
Мууга
На Дне кафетериев и общины Мууга, на парковке Муугаского детского сада по адресу Плоомипуу пуйестеэ 52/54
19 июля
Локса
На парковке Локсаского детского сада по адресу Ластеайа 3
20 июля
Вильянди
на вильяндиской площади Свободы (Vabaduse plats)
21 июля
Выхма
около магазина Konsum в Выхма по адресу ул. Таллинна 26
22 июля
Фестиваль ”Вильянди ФОЛК”
на вильяндиской площади Свободы (Vabaduse plats)
23 июля
Фестиваль ”Вильянди ФОЛК”
на вильяндиской площади Свободы (Vabaduse plats)
24 июля
Фестиваль ”Вильянди ФОЛК”
на вильяндиской площади Свободы (Vabaduse plats)
31 июля
На Днях хуторов в Янеда
на мызе Янеда, возле ресторана Musta Täku Tall
1 августа
На Днях хуторов в Янеда
на мызе Янеда, возле ресторана Musta Täku Tall