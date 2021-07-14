Каллас: мы нашли хорошего кандидата в президенты

"Мы нашли хорошего кандидата. Нужно время, чтобы убедить его баллотироваться", — сказала Каллас ERR.

Речь, по ее словам, не о Юри Луйке, которому, по данным портала Delfi, лидер Центристской партии Юри Ратас предложил баллотироваться на прошлой неделе.

ERR поинтересовался, поддерживает ли Партия реформ идею Ратас убедить Луйка?

"У нас нет соглашения на таком уровне. Известно, что Партия реформ раньше поддерживала Юри Луйка, на прошлых выборах президента. На этот раз мы это так подробно не обсуждали, он ведь стал постпредом НАТО, о чем мы договорились в правительстве", — ответила Каллас.

Она также заверила, что тесно сотрудничает с Юри Ратасом в поиске кандидата в президенты, но не стала уточнять, как точно это сотрудничество организовано: "Нет смысла вдаваться в подробности, но мы делаем это вместе".