Новости Эстонии
14.07.2021, 17:58

Осторожно! На пляже Штромка в воде высокое содержание кишечных энтерококков

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Möödunud pühapäeva õhtu Stroomi rannas. Varbad tahaks ikka vette kasta, ent ujuma ei kutsu.
Möödunud pühapäeva õhtu Stroomi rannas. Varbad tahaks ikka vette kasta, ent ujuma ei kutsu.
Foto: Taavi Sepp
На пляже Штромка сегодня был вывешен фиолетовый флаг, так как содержание кишечных энтерококков в воде превышает норму. Фиолетовый флаг означает, что вода загрязнена и купаться не рекомендуется.

В среду, 14 июля, поступили результаты анализа проб воды, взятых 12 июля на пляже Штромка: содержание кишечных энтерококков в воде превышает предельно допустимую норму. Осторожность должны соблюдать прежде всего дети, пожилые люди, а также люди с ослабленной иммунной системой. Нельзя глотать воду, так как кишечный энтерококк может вызывать заболевания пищеварительного тракта.

С этого года на пляжах, охраняемых G4S, в дополнение к зеленому, желтому и красному флагам используется фиолетовый флаг. ”Фиолетовый флаг означает, что вода загрязнена, например, сине-зелеными водорослями или какой-либо бактерией и купаться не рекомендуется”, — объяснил глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель. Флаги висят на пляжах во время работы береговой охраны.

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