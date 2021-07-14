Гражданин Украины задел автомобиль PPA. Выяснилось, что он нелегал и подлежит высылке

В ходе проверки выяснилось, что автомобиль, которым управлял украинец, принадлежит эстонской фирме. Было установлено, что мужчина работал в этой фирме нелегально, выполняя случайную работу. У мужчины были действующий украинский паспорт и польская виза. Досрочное пребывание мужчины по визе было прекращено и срок сокращен.