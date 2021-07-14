14.07.2021, 15:10
Гражданин Украины задел автомобиль PPA. Выяснилось, что он нелегал и подлежит высылке(55)
Foto: Andres Putting
13 июля автомобиль, которым управлял гражданин Украины 1978 года рождения, задел служебный автомобиль Департамента полиции и погранохраны (PPA), в результате чего разбилось зеркало.
В ходе проверки выяснилось, что автомобиль, которым управлял украинец, принадлежит эстонской фирме. Было установлено, что мужчина работал в этой фирме нелегально, выполняя случайную работу. У мужчины были действующий украинский паспорт и польская виза. Досрочное пребывание мужчины по визе было прекращено и срок сокращен.
Также ему было предписано покинуть Эстонию и запрещено приезжать сюда в течение трех лет.