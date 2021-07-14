Пьяный дальнобойщик из Эстонии протаранил в Германии здание: пострадали дети

Как сообщает новостное агенство Гамбурга NDR, устроивший аварию 62-летний водитель получил серьезные травмы. Двое детей, находившихся в припаркованной рядом с домом машине, получили более легкие травмы.

По словам очевидцев, грузовик отклонился от дороги, врезался в три припаркованных у дороги автомобиля и здание, после чего перевернулся на бок.

В воскресенье полиция сообщила, что водитель на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.Самостоятельно выбраться из машины он не смог, на помощь ему были вызваны спасатели.

В отношении водителя возбуждено дело. По данным немецких СМИ, ущерб от аварии оценивается в 750 000 евро.

По данным Delfi, Ekso Transport — зарегистрированная в Эстонии фирма, занимающаяся международными грузовыми перевозками во многие страны ЕС, в том числе в Германию.