Новости Эстонии
14.07.2021, 13:33

ФОТО | В Вильянди всерьез займутся опасным перекрестком, где недавно погибла женщина

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Foto: Kenno Soo
В среду около перекрестка Валуоя и Якобсони в Вильянди автобус сбил 81-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

Это далеко не первый человек, пострадавший на этом перекрестке. Как сообщает полиция, там происходили похожие ДТП, когда водитель приближающегося автомобиля не видит пешехода.

При этом проблемы с перекрестком длятся уже несколько лет. Например, весной 2016 года автомобиль Mazdaga в том же самом месте сбил переходившего дорогу 74-летнего мужчину.

Полиция отмечает, что когда в одном и том же месте часто происходят похожие ДТП, то необходимо разобраться, как можно решить ситуацию с помощью средств организации дорожного движения.

Горуправа Вильянди сообщила, что знает о проблемном пешеходном переходе, но планирует пересмотреть организацию движения на всем перекрестке, так как смещения только пешеходного перехода недостаточно.

В этом году планируется заказать целостный проект перекрестка Валуоя и Якобсони, который сможет решить проблемы.

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