ФОТО | В заливе Копли выявили загрязнение воды: протяженность пятна более 3 км

Был задействован корабль Департамента полиции и погранохраны Raju, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

С воздуха было установлено, что пятно имеет продолговатую форму, его длина превышает три километра, а ширина составляет 200 метров; тонкий слой загрязнения растянулся от порта Беккери до порта Какумя и оконечности полуострова Копли.

Как сообщили из Департамента полиции и погранохраны, пятно не достигло берега. Взятые пробы должны показать, идет ли речь о топливе, масле или другой жидкости.