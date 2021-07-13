Smartpost Itella установит новые посылочные домики в маленькие города и поселки Эстонии

По словам Рауно Парраса, руководителя подразделения по доставке посылок Smartpost Itella, тестовый период посылочных домиков прошел успешно и новые домики были приняты хорошо. „Посылочный домик — хорошее решение, особенно в небольших городках, где трудно найти подходящие помещения для посылочных автоматов Smartpost, но в то же время существует потребность в транспортировке посылок. Наши посылочные домики можно установить в любом месте, но прежде всего они хорошо себя оправдывают в маленьких городах. Посылочные домики, открытые в Тюри, Пайде и Козе в конце прошлого года, были хорошо приняты,” — сказал Паррас. Он добавил, что в некоторых крупных городах Эстонии спрос на посылочные услуги высок, но нет подходящего места для установки почтовых автоматов, поэтому рассматривается возможность установки посылочных домиков в крупных городах.

Руководитель подразделения по доставке посылок Smartpost Itella отметил, что при выборе новых местоположений учитываются пожелания и отзывы клиентов, а также ежедневные траектории движения людей, чтобы оптимизировать загрузку существующих посылочных автоматов Smartpost и обеспечить более быструю доставку посылок. „Прошлый год и пандемия коронавируса показали, что, помимо быстрой и надежной службы доставки посылок, люди хотят заказывать посылки в посылочный автомат рядом с домом или на их траектории передвижения, чтобы заказанный товар можно было забрать легко и быстро. Поэтому мы также продолжим расширять нашу сеть обычных посылочных автоматов,” — сказал Паррас.