Экс-форвард сборной Эстонии рассказал о главной цели показа финала Евро-2020 в Ласнамяэ

Мы проводили это мероприятие уже второй раз. Совместно с горуправой решили повторить опыт времен чемпионата мира, чтобы популяризировать футбол. Ведь вчера пришло много людей, никак не связанных с нашим видом спорта. Задача была именно сплотить людей, дать им возможность побыть вместе, единым целом. Здесь огромное спасибо Владимиру Свету, старейшине Ласнамяэ. Да и сам я внес свой вклад, не буду скромничать, потому что работа действительно была проделана огромная.

В отличие, например, от квартиры или бара, в которых люди сами могут смотреть, что пожелают, в нашем случае требуется специальное разрешение от УЕФА — то есть мы составляем сами письмо, отправляем и ждем ответа. Ответ, как правило, положительный всегда, потому что все, что касается сплочения людей — федерацией приветствуется. Единственный момент, это музыка — если она у вас играет, то это отдельная статья расходов, так как нужно соблюдать авторские права. Эти моменты — самые основные и затратные по времени.

Мне кажется, в Паэ парке намного удобнее смотреть футбол, чем на площади Вабадузе. Там я смотрел всего один раз, и мне кажется, если ты не занял место себе на ступеньке, то, скорее всего, не увидишь ничего. А Паэ Парк удобен тем, что там есть возвышенность, куда каждый может прийти со своим ковриком, своей едой — хотя у нас еда тоже была организована. То есть, это такой приятный вечер на открытом воздухе с футболом. Это, мне кажется, намного лучше.

Был, правда, один технический момент с самой трансляцией. Первые 10 минут трансляция была нечеткой. Все было видно, гол все видели, но вот качество немного подвело. Потом все исправили, и дальше все шло идеально.