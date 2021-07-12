Экс-форвард сборной Эстонии рассказал о главной цели показа финала Евро-2020 в Ласнамяэ(2)
Мы проводили это мероприятие уже второй раз. Совместно с горуправой решили повторить опыт времен чемпионата мира, чтобы популяризировать футбол. Ведь вчера пришло много людей, никак не связанных с нашим видом спорта. Задача была именно сплотить людей, дать им возможность побыть вместе, единым целом. Здесь огромное спасибо Владимиру Свету, старейшине Ласнамяэ. Да и сам я внес свой вклад, не буду скромничать, потому что работа действительно была проделана огромная.
В отличие, например, от квартиры или бара, в которых люди сами могут смотреть, что пожелают, в нашем случае требуется специальное разрешение от УЕФА — то есть мы составляем сами письмо, отправляем и ждем ответа. Ответ, как правило, положительный всегда, потому что все, что касается сплочения людей — федерацией приветствуется. Единственный момент, это музыка — если она у вас играет, то это отдельная статья расходов, так как нужно соблюдать авторские права. Эти моменты — самые основные и затратные по времени.
Мне кажется, в Паэ парке намного удобнее смотреть футбол, чем на площади Вабадузе. Там я смотрел всего один раз, и мне кажется, если ты не занял место себе на ступеньке, то, скорее всего, не увидишь ничего. А Паэ Парк удобен тем, что там есть возвышенность, куда каждый может прийти со своим ковриком, своей едой — хотя у нас еда тоже была организована. То есть, это такой приятный вечер на открытом воздухе с футболом. Это, мне кажется, намного лучше.
Был, правда, один технический момент с самой трансляцией. Первые 10 минут трансляция была нечеткой. Все было видно, гол все видели, но вот качество немного подвело. Потом все исправили, и дальше все шло идеально.
В любом случае, мы хорошо справились. Главный момент, который нужно учитывать – когда собираешь людей, нужно, чтобы это было безопасно. Чтобы люди чувствовали себя комфортно — должны быть, как минимум, охрана, и питание, и вода. И конечно же — это дать не только возможность взрослым понаблюдать, но и детям. Непосредственно в мои обязанности входило организовать различные конкурсы для детей. Кстати, спасибо организациям, которые поддержали этот проект — это и магазины, которые предоставили мячи для розыгрыша и инвентарь для проведения. Дети хотят подарков, любой подарок, который ты им даешь, вызывает радость и счастье, это нужно учитывать. И вчера мы как раз раздавали детям небольшие подарочные сувениры — я думаю, все остались довольны. Глядя на лица детей, на их улыбки, и слыша положительные отзывы от родителей, вдохновляешься еще больше.
Самая распространенная игра, которая доставила больше всего радости — фут-дартс. Мы надумаем огромный батут, на нем нарисованы цифры, как на дартсе - это количество очков. Соответственно, у тебя есть три мяча, по которым нужно бить ногой и как в настоящем дартсе ”выбивать” очки. Мячик на липучке, прилипает к "мишени", так что очки легко посчитать, кто набирает больше всего — получает приз. Участие принимают как взрослые, так и дети.
Также делали ведение мяча на скорость, плюс установили ворота для тех, кто хотел побегать. Ну и самое простое — у нас была лотерея, разыгрывали официальные мячи чемпионата Европы. Ведь и сам футбол — своего рода лотерея в какой-то степени.
Мы рассчитывали, что в семь — половине восьмого придет больше детей и будет где-то человек 300-400. А ближе к финалу людей будет больше, и готовились к этому. Если судить по фотографиям, то к финалу было тысячи полторы примерно. Причем люди приходили со своей едой, с пледами, то есть получался такой вот вариант пикника. Был прекрасный вечер, люди лежали на траве, приходили парами, семьями. Наверное, это и была задача — организовать такой душевный семейный просмотр.
Мы вчера поговорили с одним человеком, который долгое время жил в Испании, а сейчас приехал сюда. У него сын занимается футболом. Вот там культура футбола настолько развита, что дети сами идут заниматься спортом, их не нужно заставлять. Они привязаны к это культуре с рождения. Конечно, чтобы так было нужна инфраструктура, нужны доступные стадионы, и в этом плане Эстония идет вперед. Но это еще не все. Нужно, чтобы люди жили футболом. Если твой ребенок просто ходит в секцию — этого не достаточно.
Нужно, чтобы футбол стал частью жизни — надо посещать футбольные мероприятия вместе а ребенком — например, на такое, как мы организовали вчера. То есть, таким образом мы привносим культуру футбола в жизнь семьи. Чтобы не было такого, что ребенок сам по себе идет куда-то в парк с друзьями, а отец отдельно и не особенно культурно смотрит финал вместе со своими друзьями где-то с горячительными напитками. Наша задача как раз в том, чтобы сделать футбол культурным и семейным мероприятием.
P.S. В финале чемпионата Европы сборная Италии по пенальти обыграла команду Англии (1:1 в основное и дополнительное время, 3:2 в серии пенальти).