Читатель спрашивает: в нашей фирме все отдыхают. Должен ли я работать за них?

Отвечает глава отдела профилактики Инспекции труда Кайре Саареп:

Как правило, работодателю нужна заранее запланировать то, как будет производиться замена во время отпусков. Это необходимо сделать уже на этапе составления графика отпусков в первые три месяца года. В это время работодатель может обсудить с работниками, кто когда пойдет в отпуск и запланировать замену.

В случае, отпуска были не запланированы, то сначала стороны должны обсудить ситуацию друг с другом и прийти к разумному компромиссу.

Если необходимо заменять одного или нескольких коллег, то очевидно, что в полном объеме свои рабочие обязанности выполнять больше невозможно. Следует обсудить и договориться о том, какие задачи выполнять в порядке приоритета, а какие могут немного подождать. Невозможно ожидать, что один человек сможет в полном объеме выполнить больше, чем другой человек, работающий на полную ставку.

Заблаговременно ознакомьтесь с должностной инструкцией

Зачастую уже при поступлении на работу в должностной инструкции оговаривается, кто кого заменят. Если этого не написано, следует сразу же спросить об этом у работодателя, ведь кроме основного отпуска, заменять нужно будет и в случае болезни работника.

Таким образом, перед подписанием следует тщательно прочитать должностную инструкцию. Это важно прежде всего в связи с тем, что законом не предусматривается дополнительная плата за замену.

Если в должностной инструкции предусмотрена замена, то это является частью должностных обязанностей. Если замена не предусмотрена и если обязанности заменяемого коллеги не совпадают с обязанностями работника, то перед тем, как дать свое согласие, можно попытаться договориться о доплате за замену.

Если все задачи невозможно выполнить в рабочее время, то можно будет говорить о переработке и оплате за переработку, но в этом случае работник и работодатель должны заключить соответствующее соглашение. Работник имеет право отказаться от переработки.