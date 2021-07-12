Керсти Кальюлайд станет крёстной матерью нового судна Tallink MyStar

Строящееся на финской верфи Rauma Marine Constructions (RMC) в Раума по заказу Tallink судно MyStar станет самым экологичным судном на Балтийском море. Строительство нового судна, работающего преимущественно на сжиженном природном газе, должно быть завершено в 2022 году, а церемония крещения, в соответствии с традициями в судостроении, состоится этим летом, 12 августа 2021 года на верфи в Раума. Крёстной матерью станет Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Составной частью церемонии крещения MyStar станет спуск судна на воду. Исторически сложилось так, что спуск судна на воду — ещё одна важная веха в судостроительном процессе, символизирующая, что строительство судна на суше было завершено и оно готово к мореходным испытаниям.

Спуск на воду пройдёт в сухом доке судостроительной верфи, где судно строилось до сих пор; во время церемонии спуска на воду почётные гости торжественно откроют водяные клапаны для заполнения дока водой. После крещения и спуска на воду судостроительные работы, в основном, будут продолжены внутри судна.

По традиции, предложение стать покровителем судна на церемонии крещения делается, как правило, видной и влиятельной женщине в обществе.

Поскольку крёстной матерью нынешнего флагмана Tallink — Megastar является экс-президент Финляндии Тарья Халонен, то было логичным, что крёстной матерью судна MyStar, которое будет работать на линии Таллинн-Хельсинки между Эстонией и Финляндией в тандеме с Megastar, станет президент Эстонии.

Комментируя выбор персоны на роль крёстной матери для нового челночного судна Tallink MyStar, генеральный директор Tallink Grupp Пааво Ныгене подчеркнул, что деятельность и вклад президента Керсти Кальюлайд в повышение осведомлённости людей и её позиция в вопросах охраны окружающей среды и изменения климата как на эстонской, так и на международной арене сыграли важную роль в выборе её в качестве крёстной матери.