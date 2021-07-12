ЧЕ по футболу
12.07.2021, 08:58

Главный тренер сборной Англии о пенальтистах: это был мой выбор, за это отвечаю я

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AFP
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после игры с Италией (1:1, 2:3 по пенальти) в финале Евро-2020 взял на себя ответственность за выбор пенальтистов, пишет sports.ru.

Перед серий пенальти он выпустил на поле Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо — они вышли на 120-й минуте вместо Джордана Хендерсона и Кайла Уокера. Рэшфорд в послематчевой серии пробил в штангу, а удар Санчо отразил Джанлуиджи Доннарумма. Кроме того, итальянский вратарь справился с финальным ударом Букайо Сака.

”За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти — это был мой выбор, который целиком лежит на мне. Мы были хорошо готовы и здорово начали, но, к сожалению, не удалось реализовать удары. Игрокам не стоит корить себя за работу на тренировках, потому что они не могли сделать что-то лучше или сделать больше”, — отметил тренер.

О том, как прошел финал, читайте ЗДЕСЬ.

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