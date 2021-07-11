КАК ЭТО БЫЛО | Италия выиграла Евро-2020 в невероятной серии пенальти

Счет уже на 2-й минуте открыл защитник Люк Шоу. Этот гол стал самым быстрым в истории финалов Евро. Первый тайм прошел с убедительным преимуществом англичан. Однако несколько замен и новый рисунок игры, предложенный Роберто Манчини дал его команде надежду. И на 67-й минуте защитник Леонардо Бонуччи сравнял счет, добив мяч в сетку после розыгрыша углового.

В дополнительное время команды не сумели довести ни одну из атак до логического завершения, а в драматичной серии пенальти, несмотря на два сэйва английского вратаря Пикфорда, сильнее оказались итальянцы. Джанлуиджи Доннарумма справился с ударами Джейдона Санчи и Букайо Сака, а Маркус Рэшфорд пробил в штангу.

Для итальянцев это вторая победа на первенстве Старого Света. Ранее команда побеждала на Евро в 1968 году. Интересно, что тогда в полуфинале судьбу матча с командой СССР определила монетка. Еще дважды - в 2000 и 2012 годах - Италия выходила в финал. Кроме того, итальянцы четырежды становились чемпионами мира.

Для Роберто Манчини, принявшего команду в 2018 году, когда Италия не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в России, это первый тренерский трофей на уровне сборных.

Портал RusDelfi вел онлайн-трансляцию матча.

Сборная Англии по футболу впервые за долгое время вышла в финал крупнейшего футбольного турнира. Поэтому своей команде прислала официальную телеграмму даже королева Англии. В 1966 году Елизавета II награждала Кубком мира капитана команды Бобби Мура, сейчас, 55 лет спустя, у Англии снова шанс выиграть трофей - при том же самом монархе.

Италия была в финале крупнейшего футбольного 9 лет назад - тогда в финале Евро-2012 подопечные Чезаре Пранделли были биты испанцами (0:4). И теперь - с новым тренером "скуадра адзурра" попытается взять реванш за то поражение.

Портал RusDelfi проведет текстовую трансляцию матча.

Кто победит?