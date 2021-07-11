ЧЕ по футболу
12.07.2021, 01:25

ФОТО | Финал Евро смотрим лёжа! Как болели за Италию и Англию в Ласнамяэ

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В ласнамяэском парке Паэ была организована настоящая фан-зона для просмотра финала Евро-2020 между командами Англии и Италии, который состоялся 11 июля на Уэмбли.

Пока лучшие футболисты Европы выясняли отношения в тысячах километров от Ласнамяэ, в самом большом районе Таллинна жители и гости города могли насладиться футболом на большом экране, а заодно поучаствовать в футбольных конкурсах и аттракционах. Одним из гостей фан-зоны стал экс-футболист сборной Эстонии Владимир Воскобойников.

Как проходило мероприятие в Паэ - смотри нашу фотогалерею.

А текстовую трансляцию финала можно прочитать ЗДЕСЬ.

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