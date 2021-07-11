11.07.2021, 11:26
В России свирепствует COVID-19. Ученый призвал людей "выбить дурь о чипировании"(90)
Foto: Dmitry Rogulin/TASS, Scanpix
Вакцинация поможет справиться с новым коронавирусом, а конспирологические теории необходимо забыть, заявил ”РИА Новости” доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, пишет РБК.
”Вакцина помогает, и маски помогают. Только надо дурь выбить про 5G, про потепление, про чипирование и прочие вещи”, — заявил Нетесов. По его словам, без сознательности граждан пандемию победить будет трудно.
Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в августе прошлого года, 45% россиян боятся, что их тайно чипируют. При этом три четверти россиян (77%) в принципе отнеслись отрицательно к идее чипирования людей. О безразличном отношении сообщил каждый десятый (11%), а положительно к идее отнеслись 8%.