ВИДЕО RusDelfi из предполагаемого питерского рассадника коронавируса | “Вентиляции не было, слегло 5-6 человек”

Жительница Петербурга Ольга, кстати, уроженка Эстонии, показывает опубликованный кем-то в Инстаграме скриншот с сайта Госуслуг (через портал можно записаться на приём к врачу, в ведомство, оплатить услуги и т.д).

“Но какая-то часть людей будут обходиться ПЦР-тестами, пока это доступно и пока это ещё никому не надоело. Очень большое количество людей, скорее всего, не будут прививаться до какого-то последнего момента, пока это совсем не будет мешать жизни. Потому что у нас у многих людей очень сложные отношения к прививкам в целом”, — поясняет она.

Юлия подтверждает, что сейчас в Москве в увеселительные заведения — бары, рестораны, дискотеки — без QR-кода о вакцинации не попасть.

“В Москве с этим гораздо строже, как и в период глобальной пандемии, когда все сидели дома. Я слышала от знакомых что в Питере даже в то время если хотелось потусить, то можно было найти места. У нас в Москве большая часть людей ходит в масках, соблюдает ограничительные меры, в Питере нарушений по этому поводу, наверное, немного больше”, — делится она своими наблюдениями.

Направляемся в предполагаемый эпицентр очага коронавируса, тот самый, после посещения которого Александр слег на две недели. Небольшое помещение, душно. Из-за большого количества два людей на танцполе здесь не протолкнуться. Тусовка проходит с вечера и до самого утра.

Чтобы увидеть воочию ночную жизнь Петербурга, напрашиваемся к нему на экскурсию, которая предполагает посещение и других баров. Бары небольшие, но во всех много посетителей.

Экскурсовод Александр Сергеев, который проводит экскурсии по барам, говорит, что три недели назад слег из-за ковида. Он предполагает, что заразился в небольшом баре, где не было вентиляции. Вместе с ним заразились еще пять-шесть человек, которые находились в том же небольшом и забитом до отказа заведении.

Из информации следует, что в случае появления поствакцинальный осложнений, государство выплатит компенсацию в размере 10 000 рублей (113 евро).

В случае инвалидности ежемесячно будет выплачиваться пособие в размере 1427 рублей 15 копеек (16 евро). В случае летального исхода семье умершего будет выплачено 30 000 рублей (340 евро).

Это один из примеров страшилок, которые распространяются в соцсетях. Разумеется, проверяем эту информацию. Ольга смотрит в личном кабинете на петербургском сайте Госуслуг, Юлия на московском. Нигде этой информации нет.

“Никакой похожей информации нет. Есть общие сведения о том, как ты можешь сделать прививку. Есть доступ к личному дневнику и опция “Пожаловаться”, если ты столкнулся с какой-то проблемой или плохо себя чувствуешь. Можно оставить официальную заявку в личном кабинете, описать проблему и ждать, когда с тобой свяжутся”, — рассказывает Юлия.

Почему не вакцинируются россияне?

Ольга говорит, что не доверяет вакцинам, поэтому прививаться не хочет ни российскими, ни европейскими. Александр поясняет, что у него есть несколько хронических заболеваний, поэтому опасался прививок.

“Я в группе риска, было боязно, что вакцину так быстро придумали и не успели протестировать. Думал, что подожду до сентября, пока появится хоть какая-то статистика. Но пришел новый штамм, слегли все. Хотя больше года до этого было все нормально. Сейчас мне прививаться нет смысла, у меня пока антитела. В конце года вновь сдам тест, если не будет антител, то привьюсь”, — говорит Сергеев, который признает, что доверяет вакцине “Спутник”, другим российским — не особо.

“Определённо у многих людей есть недоверие к вакцинам, потому что много источников, которые распространяют информацию о вреде прививок. Вплоть до того, что они могут менять генетический код и даже оказать влияние на будущих твоих детей. Я не могу сказать, что эти источники проверенные, просто их очень-очень много.

Я знаю людей, которые консультировались с врачами, спрашивали нужно ли им делать прививки. И ответы были разные, вплоть до того, что если вы хотите жить — не делайте прививку. Когда тебе говорит об этом врач, разумеется, это что-то страшное. Такую информацию распространяют и церковные приходы. И потом, нужно понимать, что, в целом, представление о прививках у нас сложное с самого детства. Есть очень много псевдонаучных статей и, тут играет роль, что люди не очень умеют различать ссылки на научные источники и т.д.”, — рассказывает Юлия об отношении россиян к прививкам.