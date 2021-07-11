Когда выгоднее уходить в отпуск? ТОП вопросов об отдыхе и ответы на них(2)
• Что обязательно нужно знать тем, кто намеревается в ближайшее время идти отдыхать?
• В некоторые месяцы брать отпуск выгоднее: почему так? Отвечает "МК-Эстония".
”Бухгалтер на работе разослала нам всем письма, что с 7 июня изменился закон, и все наши неиспользованные отпуска сгорают. Все в шоке. Это правда?” — задает редакции вопрос Карина.
Бухгалтер Пирет Даал объясняет: действительно с 7 июня изменился Закон о трудовом договоре, но срок ”сгорания” отпусков не изменился. Он по-прежнему — 2 года. И отпуск за 2020 год можно использовать только до конца 2021-го.
Как выгоднее?
Коронавирус внес свои коррективы даже в отпуска, и те, кто в прошлом году не отдыхал, в этом могут оторваться по полной.
”Но если я и в этом не хочу идти в отпуск, могу ли я взять за 56 дней деньгами?” — интересуется Петр.
”По закону, за неиспользованный отпуск можно получить деньги только при расторжении трудового договора”, — отвечает бухгалтер.
Как же рассчитываются отпускные? За основу берут зарплату за предыдущие шесть месяцев. То есть, если человек идет в отпуск 1 июля, то по закону ему должны выплатить отпускные в предпоследний рабочий день, то есть в конце июня. Исходя из средней зарплаты за полгода — с декабря по май.
”При этом исходя из не облагаемого подоходным налогом минимума обычно выгоднее платить зарплату и отпускные как можно равномернее, — подчеркивает бухгалтер. — Потому что неиспользованную льготу в размере не облагаемого подоходным налогом дохода больше нельзя перенести на следующий месяц”.
То есть, если у вас зарплата приходит, к примеру, пятого числа каждого месяца, а в отпуск вы решили идти с первого июля, лучше напишите заявление, чтобы отпускные перевели вам не в июне, как положено по закону, а в июле. Чтобы потом не потерять в деньгах за счет налогов.
”У нас в фирме, например, большая часть работников пишет в заявлении, чтобы отпускные переводили вместе с зарплатой за тот же месяц, — говорит Пирет, — и теперь, в связи с изменениями, это еще более разумно”.
Если человек получает каждый месяц одинаковую зарплату, то отпускные у него будут примерно в том же размере. За небольшими исключениями.
”Есть два метода расчетов, — разъясняет бухгалтер. — Можно считать по дням, а можно, если зарплата работника не меняется, делать расчеты исходя из метода сохранения зарплаты. Принцип этого метода в том, что именно столько получил бы человек, если бы вместо отпуска ходил на работу. А по календарным дням иногда для человека получается выгоднее, иногда — нет. Я считаю так и так, и потом смотрю, как будет для работника выгоднее. Так тоже можно”.
Например, если считать по дням, то берут зарплату за предыдущие шесть месяцев, минусуют оттуда дни, проведенные на больничном, государственные праздники и дни отдыха, и потом делят доход на количество календарных дней. Таким образом можно получить стоимость одного календарного дня конкретного человека, которую умножают потом на количество дней отпуска.
Парадокс: если человек в марте брал неделю отпуска, а в апреле неделю сидел на больничном, то когда он уходит в отпуск, все эти дни минусуют. И отпускные он может получить даже больше, чем если бы он отработал полгода без отпуска и больничного.
Когда уходить в отпуск?
Также одни месяцы могут быть выгоднее для расчета отпускных, чем другие. К примеру, один день в мае стоит меньше, чем один день в июле. Потому что в мае — 31 календарный день и два государственных праздника, то есть зарплату делят на 29 дней. А в июне — 30 календарных дней и два государственных праздника, и зарплату делят на 28 дней.
Допустим, если взять ту же минималку, то один день в мае (584: 29) будет стоить 20,14 евро. А один день в июне (584: 28) — уже чуть больше, 20,86 евро. То есть за неделю отпуска в июне работник получит 146 евро, а за неделю отпуска в мае — 140,98 евро. Если же он решит взять отпуск на месяц, то разница между отпускными составит уже 20 евро, 564 евро (отпуск в мае) и 584 евро (отпуск в июне) соответственно. То есть в некоторые месяцы выгоднее работать, а не отдыхать.
”Или, например, если считать по средней зарплате работника за полгода и делить ее по дням, то у человека за неделю отпуска получается 141,55 евро (то есть один день стоит 20,22 евро), а если считать из принципа сохранения зарплаты, то отпускные получатся чуть больше — 145,3 евро, — объясняет бухгалтер. — Но иногда бывает и наоборот, выгоднее по дням, поэтому я всегда считаю двумя способами”.
При этом, если брать за основу метод сохранения зарплаты, то определенные месяцы для отпуска будут выгоднее. Например, в этом году выгодно было брать отпуск в марте, и будет выгодно отдыхать в августе, сентябре и ноябре.