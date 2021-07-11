Неприятная ситуация: год спустя после ДТП виновник аварии неизвестен и неясно, с кого требовать компенсацию(2)
”Мужчина, выезжая, задел фаркопом нашу машину, — говорят супруги Марина и Герман Туул. — Он сразу признал свою вину, но так как он торопился, то дал нам свою визитку, чтобы на следующий день мы связались и все оформили. Но потом он стал отрицать, что была авария, и прошел уже почти год, полиция выяснила имя виновника, но нам не говорит”. В полиции же заверяют, что пострадавшие не должны были верить второй стороне, а должны были сами обращаться в страховку. Какие ошибки нельзя совершать в случае ДТП, и выясняла ”МК-Эстония”.
Супруги говорят, что задним умом понимают: надо было не верить человеку на слово, а сразу фиксировать все на бумаге.
”Но он был убедителен, дал визитку, где был только телефон, — вспоминают они. — Когда же мы на следующий день стали ему звонить, то телефон был уже выключен. Включился он только спустя много дней, и взявший трубку мужчина стал категорически отрицать, что задел нас фаркопом”.
Странное дело
Тогда супруги обратились в полицию. Но полиция не сообщила им имя виновника.
”Мы наняли адвоката и подали в суд, — говорит Марина. — И суд постановил, что полиция должна провести расследование и выяснить имя виновника. А то в той бумаге, которую они нам прислали, был просто номер машины. А кто будет компенсировать ущерб? Машина, что ли?”
”Мы обращались также в страховку, но там ответили, что поскольку виновник аварии к ним не обращался, то ничего поделать они тоже не могут”, — говорит Герман.
”Осенью прошлого года суд встал на нашу сторону и постановил, что нужно все-таки возбудить административное дело, и тогда полиция сделала это, — говорит представляющий интересы Марины и Германа юрист Александр Гамазин. — Но до сих пор мы не знаем имя виновника аварии. И не знаем, с кого требовать возмещения ущерба. Это все очень странно, и я даже написал префекту письмо с прямым вопросом: ”Может быть, виновник аварии — сотрудник полиции или кто-то из родственников сотрудников полиции?” Потому что непонятно, почему его так в открытую покрывают и имя его не говорят. Префект ответил, что виновник аварии — не сотрудник полиции, но родственник это или нет, отвечать не стал”.
Гамазин отмечает, что протокол еще не составлен, имя виновника им до сих пор не сказали.
”Магазин еще хранит флешку с видеозаписью происшествия, но полицейские ее даже не попросили посмотреть, — добавляет он. — Я за последние 15 лет вижу в первый раз, чтобы полиция так себя вела”.
”Не надо быть доверчивыми”
Старший следователь Нарвского отделения полиции Алан Владимиров отмечает, что авария произошла 22 августа, но полиции о ней сообщили примерно через две недели, 3 сентября.
”Полиция начала делопроизводство и установила виновника ДТП, который признал свою вину. Так как обстоятельства ДТП были выяснены и виновник аварии признал свою вину, полиция приняла решение завершить делопроизводство и не назначать виновнику аварии отдельного наказания. Виновник аварии согласился с тем, чтобы причиненный ущерб был возмещен через страховую фирму”, — говорит он.
Но, добавляет следователь, данное решение не подошло другому участнику ДТП, который обратился в суд, чтобы тот отменил решение о завершении делопроизводства и чтобы полиция назначила виновнику отдельное наказание.
”Суд отменил решение полиции, и сейчас делопроизводство продолжается, — говорит Владимиров. — Нового решения на данный момент не вынесено. Решения суда о том, что полиция должна обнародовать личные данные виновника аварии другой стороне, вынесено не было”.
По его словам, участники аварии на месте ДТП договорились, что для разрешения ситуации обратятся в страховую фирму, как в таких случаях и следует поступать, но ни одна из сторон этого до сих пор не сделала.
”Поэтому у страховой компании и не было возможности решить вопрос о компенсации или запросить у полиции результат расследования о том, кто виноват. Закон обязует в случае аварии с имущественным ущербом сообщать в страховую фирму о ДТП при первой же возможности. Если это не сделано, то невозможно возместить ущерб”, — подчеркивает он.
И напоминает: даже если виновник аварии сообщает, что уладит все возникшие проблемы, не стоит быть чрезмерно доверчивым и следует зафиксировать все обстоятельства ДТП на месте происшествия.
”Нет, мы не хотели, чтобы его наказали, — парирует юрист. — Мы просто хотели, чтобы полиция нашла виновника аварии, который нас обманул, и сообщила его имя”.
Важные советы
До второй стороны ДТП дозвониться, к сожалению, не удалось. Но у обеих сторон данной истории — одна и та же страховая фирма, Ergo. И ее представитель Вахо Вахкал дал советы, как себя вести, если произошло ДТП.
”Если нет бланка, то можно зафиксировать все на любой другой бумаге, — говорит он. — Главное, чтобы там были схема, данные машин и водителей, место происшествия, небольшое пояснение и указание, что стороны договорились, кто виновник аварии”.
Если же стороны не оформили все, как надо, и виновник аварии уехал, то нужно помнить: пострадавший должен будет сам как-то доказывать, что ему причинили ущерб и что это сделал именно этот водитель этой машины.
”Если виновник уехал, то нужно позвонить в полицию и действовать по их указаниям”, — подчеркивает он.
Если виновник на месте признает, что это он спровоцировал аварию, а потом начинает это отрицать, то пострадавший должен запастись всевозможными доказательствами произошедшего. А страховая фирма должна помогать ему в этом.
”Если их достаточно, то уже не играет никакой роли, что виновник отрицает свою вину”, — подчеркивает Вахкал.
Он добавляет, что такие случаи, как у супругов, бывают редко. И если удается доказать, что вторая сторона действительно была виновником данного ДТП, то ущерб компенсируют.
”Если личность виновника неизвестна, и пострадавший пишет заявление в полицию, то полиция уже устанавливает, кто виновник аварии, — говорит Вахкал. — Страховая фирма может запросить записи с видеокамер и действовать уже исходя из этих данных, например, запросить данные о владельце или ответственном пользователе машины. Чтобы компенсировать ущерб, достаточно номера машины. Если же личность водителя или номер машины выяснить не удалось, то тогда ущерб компенсировать не могут”.
Но в данном случае, добавляет он, может быть и так: если повреждения машины невелики или у виновника и вовсе отсутствуют, нет записи с видеокамер, а виновник отрицает факт столкновения или что он вообще был на том месте, то невозможно доказать причинение ущерба, и страховка не может компенсировать его.
”Поэтому фиксируйте все максимально точно, не отъезжайте никуда и все сфотографируйте, особенно место происшествия, — советует он. — Это поможет вам получить компенсацию”.