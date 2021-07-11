В Ласнамяэ полицейский автомобиль попал в аварию

ДТП произошло 10 июля в 17:07 на перекрестке Мустакиви теэ и Лаагна теэ, где управляемый 44-летним мужчиной легковой автомобиль Škoda Superb с включенной сиреной столкнулся с автобусом Solaris Urbino 12 CNG, которым управлял 41-летний мужчина. Находившегося в Škoda 21-летнего мужчину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.