Биржевой дебют Wise озолотил работников компании

По словам основателя и генерального директора Capdesk Кристиана Габриэля, сотрудники владеют 10% акций Wise, т.е. стоимость их доли составляет до 900 млн фунтов стерлингов. Если эту сумму поровну поделить между всеми сотрудниками, то каждый их них получит около 450 000 фунтов стерлингов.