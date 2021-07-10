В Таллинне проходит фестиваль, посвященный современной культуре и традициям Японии, Китая и Кореи

Посетителям предстоит знакомиться с азиатским образом жизни, узнать секреты экзотической кухни, открыть тайну сакральных церемоний, в пределах Таллинна!

На территории Культурного котла расположены различные целевые зоны выставки-ярмарки , охватившие все этажи обширного комплекса. Аудитория мероприятия, ранее позиционировавшего себя, как молодёжное, расширена до ”семейного” . Все посетители распределяются по интересам на разных уровнях, для соответствия правилам проведения мероприятий во время эпидемии. Гостям ярмарки помогут сориентироваться волонтеры, регулировщики, информационные указатели. Вся аудитория рассредоточена на разных этажах комплекса, согласно расписанию и графику проведения, заявленного в программе.

Программа мероприятия делиться по трём направлениям: культурная, кулинарная, и потребительская.

Культурная программа встречает посетителей выставкой продажей японской гравюры, худ. SHIROKI.

Тонкости китайской каллиграфии представит китайский Confucius институт. Обширная культурная программа проходит одновременно со спортивной программой в Малом зале. Здесь развернётся зона боевых искусств, для физически активных любителей азиатских видов борьбы на мечах и палках, экзотических боевых искусств, знакомых по историческим фильмам о самураях-рыцарях и многое другое.

Творческое пространство выделено залу с террасой. Здесь гости соберутся для дискуссий и свободной трибуны, а также проведут свои обучения мастера косплея.

Аксессуары и поделки Handy craft kiber&anime, торговля изделий местных и приехавших дизайнеров из Литвы и Латвии, берёт своё начало на Арт аллее. Лавки с товарами широкого потребления, излюбленные молодёжью, организованы для поддержки творческой инициативы среди начинающих художников -прикладников.

Центральному событию отведено почётное место. Соревнования по косплею и марафон-состязание лучших танцоров популярнейшего стиля K-POP, как всегда, соберут максимальное число болельщиков в Большом зале.