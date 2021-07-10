Кландорф: в жару нужно беречь себя и заботиться о других(4)
Вице-мэр Калле Кландорф напоминает горожанам, что от перегрева нужно беречься как самим, так и заботиться об окружающих.
”Родителям необходимо следить за тем, чтобы дети даже на пять минут не оставались одни в автомобиле — под солнцем машина очень быстро нагревается до критической температуры. Если заметили человека, у которого возможны проблемы со здоровьем, обязательно поспешите на помощь — отведите его в прохладное место, дайте воды и в случае необходимости вызовите скорую помощь. Питьевая вода всегда должна быть под рукой, поскольку в жару необходимо выпивать по 2-2,5 л жидкости в день. Также имеет смысл ограничить употребление крепких напитков”. Вице-мэр также добавил, что патрули Муниципальной полиции уделяют особое внимание страдающим от жары горожанам. ”Все патрули в случае необходимости могут оказать пострадавшим первую помощь, а патрульные автомобили и АTV имеют запас питьевой воды, чтобы помочь людям”.
В городе установлено восемь общественных колонок Tallinna Vesi с питьевой водой. Они расположены на улицах Виру и Харью, в Полицейском парке, на пешеходно-велосипедной дорожке Ярвевана, в Кадриорге, на улице Каларанна, в саду Датского короля и парке Левенру, поблизости от улицы Альги. Вода в этих колонках проверенного качества и прекрасно подходит для утоления жажды. Расположение колонок обозначено на карте. К кампании ”Предлагаем питьевую воду из-под крана” присоединилось около 30 столичных предприятий общественного питания, их можно найти по специальной наклейке, расположенной на двери.
Работая или передвигаясь по улице в дневное время, необходимо найти возможность как минимум раз в час для охлаждения — в уличной тени или же помещении с кондиционированным воздухом. В жару лучше носить легкую одежду светлых тонов и головной убор. Пожилым, а также имеющим хронические заболевания людям все походы в магазин или на рынок следует перенести на утренние часы. В остальное время следует держаться вдали от солнца — в помещении или тени.
”С Ивановой ночи и до вчерашнего дня неотложная помощь потребовалась 14 людям, которые получили солнечный или тепловой удар, — добавил Кландорф. — Кроме того, первая помощь была оказана на спортивных и культурных мероприятиях. Надеемся, что превентивные меры помогут по возможности всем справиться с предстоящей волной жаркой погоды”.
От жары следует защитить и домашних питомцев — не оставлять их в автомобиле и давать достаточно питья. Купать собак можно в море или озерах везде, где нет общественного пляжа и отсутствуют запрещающие знаки. Самые известные места для купания собак — полоса берега от памятника ”Русалка” в сторону Пирита, а также возле променада у Коплиских линий, прибрежная полоса от мола Меривялья в сторону Виймси и часть северного берега карьера Раку.
Жаркая погода манит людей на пляж. В столице пять общественных пляжей, безопасность на всех обеспечивает береговая охрана G4S. Спасатели следят за происходящим как в воде, так и на побережье, наблюдение ведется не только за безопасностью людей, но и соблюдением правопорядка. Калле Кландорф все же еще раз напоминает родителям, чтобы те ни в коем случае не оставляли детей возле воды без присмотра, поскольку малыши еще не могут оценить опасность.
Предприятие Tallinna Linnatranspordi AS со своей стороны старается обеспечить максимально удобное передвижение общественным транспортом. Новые машины оборудованы кондиционерами, в более старых моделях для проветривания используются форточки и люки. Кондиционеры имеются в 263 городских рейсовых автобусах и всех трамваях нового типа. В более старых автобусах, трамваях и троллейбусах водители на конечных остановках проветривают салоны, а во время движения открывают форточки и люки.
Последствия жары несколько облегчает полив городских улиц. Если в обычном режиме улицы летом моются в центре города три раза в неделю, а в других районах раз в неделю, то в очень жаркую погоду они увлажняются ежедневно.
Рекомендации Таллиннской скорой помощи по поведению в жаркую погоду находятся здесь. Также можно проконсультироваться по инфотелефону линии семейных врачей 1220. Если из-за жары люди чувствуют помутнение сознания, необходимо срочно вызывать скорую помощь.