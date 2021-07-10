Кландорф: в жару нужно беречь себя и заботиться о других

Вице-мэр Калле Кландорф напоминает горожанам, что от перегрева нужно беречься как самим, так и заботиться об окружающих.

”Родителям необходимо следить за тем, чтобы дети даже на пять минут не оставались одни в автомобиле — под солнцем машина очень быстро нагревается до критической температуры. Если заметили человека, у которого возможны проблемы со здоровьем, обязательно поспешите на помощь — отведите его в прохладное место, дайте воды и в случае необходимости вызовите скорую помощь. Питьевая вода всегда должна быть под рукой, поскольку в жару необходимо выпивать по 2-2,5 л жидкости в день. Также имеет смысл ограничить употребление крепких напитков”. Вице-мэр также добавил, что патрули Муниципальной полиции уделяют особое внимание страдающим от жары горожанам. ”Все патрули в случае необходимости могут оказать пострадавшим первую помощь, а патрульные автомобили и АTV имеют запас питьевой воды, чтобы помочь людям”.

В городе установлено восемь общественных колонок Tallinna Vesi с питьевой водой. Они расположены на улицах Виру и Харью, в Полицейском парке, на пешеходно-велосипедной дорожке Ярвевана, в Кадриорге, на улице Каларанна, в саду Датского короля и парке Левенру, поблизости от улицы Альги. Вода в этих колонках проверенного качества и прекрасно подходит для утоления жажды. Расположение колонок обозначено на карте. К кампании ”Предлагаем питьевую воду из-под крана” присоединилось около 30 столичных предприятий общественного питания, их можно найти по специальной наклейке, расположенной на двери.

Работая или передвигаясь по улице в дневное время, необходимо найти возможность как минимум раз в час для охлаждения — в уличной тени или же помещении с кондиционированным воздухом. В жару лучше носить легкую одежду светлых тонов и головной убор. Пожилым, а также имеющим хронические заболевания людям все походы в магазин или на рынок следует перенести на утренние часы. В остальное время следует держаться вдали от солнца — в помещении или тени.