Керсти Кальюлайд: демократические страны должны контролировать свою инфраструктуру, имеющую стратегическое значение

”Инициатива трёх морей” представляет собой объединение двенадцати государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

Целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства-члены. Первая встреча на высшем уровне стран-участниц состоялась в 2016 году в Дубровнике.

На нынешнем саммите организации, совокупное население стран-участниц которой составляет 110 млн человек, обсуждают прежде всего совместное развитие энергитического, транспортного и цифрового секторов.

Глава эстонского государства обратила внимание собравшихся на важность так называемого зеленого поворота — перехода к возобновляемым источником энергии.

Кальюлайд говорила также о негативном влиянии политики на логистические цепочки.

"Пандемия показала, что при закрытии рынков мы можем потерять всё. Вместо этого мы должны подумать, как их можно безопасно держать открытыми", — отметила президент.

В "Инициативу трех морей" входят Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония.