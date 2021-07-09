Новости Эстонии
09.07.2021, 08:24

На шоссе Таллинн-Саку в Мяннику около водоемов ограничат скорость

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Foto: Taavi Sepp
С 9 июля на шоссе Таллинн-Саку в районе карьера Валдеку по вечерам и выходным дням летом будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

В сотрудничестве с Транспортным департаментом установят временные дорожные знаки, ограничивающие скорость по вечерам и в выходные дни в летний период, когда много желающих попасть к водоему, сообщает RusERR.

Руководство волости Саку отмечает, что зачастую желающие искупаться нарушают запрет на парковку, что затрудняет дорожное движение и приводит к опасным ситуациям. Полиция также уделяет повышенное внимание неправильно паркующимся водителям.

Осенью Транспортный департамент установит постоянные металлические ограждения в зоне действия запрета парковки. Официальная парковка находится в нескольких сотнях метров в сторону Саку.

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