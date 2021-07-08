Новый ход: мошенник представился полицейским и стал запугивать свою жертву

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка Swedbank . Руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс подчеркнула, что нельзя терять бдительность и во время отпусков, так как число мошеннических звонков не снижается.

"Такие "справки" жертве выслали с адреса @gmail.com, что также должно навести на мысль, что эти справки ненастоящие,” — сказал Кабанов.

Также были случаи, когда жертве посылают якобы официальные документы из банка, подтверждающие, что человек, с которым общается жертва, является сотрудником банка. Такие "справки" высылались вместе с просьбой установить на компьютер Anydesk, дающий мошенникам дистанционный доступ, который рекламируют как антивирусную программу.

"Ни полиция, ни сотрудники банка никогда не позвонят, чтобы спросить ПИН-коды, а полицейские никому угрожать не будут. Это тактика запугивания, которую используют мошенники, и по сих пор самое лучшее, что может сделать человек для своей защиты, — прервать звонок", — добавил полицейский.

В июле Нарвскому отделению полиции поступило заявление о случае мошенничества, когда пострадавшая пыталась завершить разговор и сказала, что обратится в полицию. "На это мнимый сотрудник банка ответил, что в полиции мошенничествами занимается конкретный человек, который с ней свяжется. Вскоре ей позвонили с номера, выглядевшего как номер инфолинии полиции. Русскоязычный мужчина, представившийся префектом полиции, начал угрожать женщине, что если та не будет сотрудничать с "банком", последует наказание. К сожалению, пострадавшая поверила и с ее счета сняли деньги", — сказал Кабанов.

"Мошенники пытаются максимально долго удержать потенциальную жертву на линии, пугая, что со счета могут пропасть деньги. Когда человек говорит, что обратится в полицию или отделение банка, мнимый сотрудник службы охраны или внутреннего контроля банка утверждает, что сотрудникам конторы нельзя доверять, так как там работают мошенники," — рассказывает о возможных сценариях Кабанов.

По словам руководителя службы криминального бюро Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, рассказываемые жертвам легенды постоянно меняются, но цель остается прежней — получить доступ к чужому банковскому счету и убедить жертву ввести ПИН-коды Mobiil-ID или Smart-ID .

"Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить мошенничество. Более чем в половине случаев, когда мошенники получали доступ к счету клиента, нам удавалось обнаружить это до того, как мошенники получали доступ к деньгам. Мы постоянно оптимизируем наши процессы и системы управления. Однако самый простой способ предотвратить мошенничество — не вводить свои PIN-коды Smart-ID и Mobiil-ID в ситуациях, когда вы сами не инициировали денежный перевод", — сказала Раагметс.

Она добавила, что сотруднику банка не нужны PIN-коды клиента, чтобы заблокировать банковскую карточку или остановить предполагаемые подозрительные переводы.

"Звонок из банка не всегда означает, что это однозначно мошенничество. Возможна ситуация, когда злоумышленники получили доступ к данным клиента, и клиенту звонит реальный сотрудник банка, чтобы проверить, совершаются ли переводы самим клиентом или кем-то другим. В некоторых случаях настоящий банковский служащий может приостановить такой перевод, и ему не нужны для этого вводимые клиентом PIN-коды", — пояснила Раагметс.

Прошлым летом Swedbank добавил информацию о платеже, который человек подписывает, на экран для ввода кода PIN2 в Smart-ID и Mobiil-ID, чтобы пользователь мог видеть сумму, номер счета, договор и т. д. С февраля пользователь перед вводом PIN-кодов получает на экране мобильного телефона в отдельном окне уведомления о совершаемом переводе. Сотрудники Swedbank не связываются с клиентом через коммуникационные приложения, такие как WhatsApp, Viber и т. п.

Советы полиции

• Поговорите на эту тему со своими близкими и убедитесь, что они знаю, как себя вести, если им позвонят "из банка".

• Не передавайте незнакомцам свои данные: фото ID-карты или паспорта, кредитных карточек, например, под предлогом приема на работу, которую вы будете совершать дистанционно — имея ваши личные данные, мошенники могут взять на ваше имя кредиты и опустошить ваш счет.

• Не вводите по чьей-то просьбе ПИН-коды — ПИН-2 равноценен вашей подписи.

• Когда получаете предложение или видите рекламу, сулящую быстрый и гарантированный доход, отнеситесь к таким предложениям с осторожностью. Не заполняйте на неизвестных вам сайтах анкеты, в которых спрашиваются ваши личные данные, в том числе номер счета или номер кредитной карты.

• Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на свой компьютер, планшет или смартфон программы, которые дают дистанционный доступ к вашему компьютеру или телефону — TeamViewer или AnyDesk.

• Если вам поступит подозрительный звонок, не тратьте время и прекратите его. Сообщите об этом на сайт https://cyber.politsei.ee/ru.

• Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.

• Информацию, как уберечь себя от мошенников, можно найти, например, на сайте Swedbank:

• https://swedbank.ee/private/d2d/ebanking/secureBanking?language=RUS