Кая Каллас: мы не будем сейчас направлять в Беларусь посла

Во вторник президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила нового посла ЭР в Беларуси. По словам премьера, Ленсмента направят вручать главе белорусского государства верительные грамоты только тогда, когда в стране будет демократически выбран руководитель.

На сегодняшней пресс-конференции правительства премьер-министр отметила, что для Эстонии важно, чтобы у нас в Беларуси было представительство и поддерживались дипломатические отношения.

Ряд известных эстонских политиков назвали решение президента назначить посла в Беларусь в данный момент неуместным.

Министр иностранных дел Эва-Мариа Лийметс, комментируя для ERR ситуацию, сказала, что время назначения посла вытекает из закона.

"Нынешнее решение исходило из законодательства ЭР - президент в течение 30 дней после решения правительства подписал указ о назначении посла. Но это не оказывает на нас прямого временнОго давления. Мы примем решение о физическом командировании тогда, когда будет подходящая ситуация", - сказала Лийметс.