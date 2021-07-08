08.07.2021, 14:50
Частично закрывается перекресток улиц Рауа и Крейцвальди(1)
Foto: Andres Putting
Мэрия Таллинна сообшает, что на время ремонта трассы будет частично закрыт перекресток улиц Рауа и Крейцвальди.
Ремонт трассы на перекрестке улиц Рауа и Крейцвальди будет осуществляться в период с 9.00 пятницы, 9 июля, до 23.30 воскресенья, 18 июля. Дорога будет частично перекрыта, в каждом направлении будет оставаться открытой по крайней мере одна полоса движения.
В период, когда будет открыта одна полоса проезжей части, организацией движения будут заниматься регулировщики (с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 7.30 до 18.30). Во время ремонта на месте сохранятся возможности для передвижения пешеходов.
Заказчик — AS Utilitas Tallinn, строительное предприятие — AS KE INFRA.