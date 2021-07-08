На сегодня и завтра есть свободные номерки на вакцинацию от COVID-19

Забронировать время на вакцинацию от COVID-19 можно и в других регионах. На Хийумаа можно сделать прививку 15 июля вакциной Janssen, в Ида-Вирумаа первая возможность получить прививку есть 11 июля вакцинами Pfizer, Moderna (Spikewax) и Janssen, в Йыгевамаа свободные номерки есть на 14 и 22 июля и предлагают вакцины Pfizer и Janssen, в Ярвамаа 16 июля и вакцина Janssen, Ляэнемаа 13 июля и вакцина Pfizer, Пылвамаа 12 и 19 июля и вакцина Pfizer, Рапламаа 12 июля и вакцина Pfizer, на Сааремаа есть свободные номерки начиная с 13 июля и вакцины Moderna и Janssen, Валгамаа 9 и 15 июля и вакцины Pfizer, Moderna и Janssen, в Вильяндимаа 12 и 13 июля и вакцины Pfizer и Janssen и в Вырумаа 14, 21 и 22 июля вакцины Pfizer и Janssen.

Прививки без предварительной регистрации можно сделать:

09.07 с 13 до 16 часов в валгаском спортивном комплексе.

09.07 с 9 до 14 часов и 11.07 с 9 до 16 часов в Доме здоровья Ахтме.

09.07 с 12 до16 часов и 10.07 с 10 до 12 часов в йыхвиском торговом центре Jewe.

09.07 и 11.07 с 10 до 18 часов в тартуском центре вакцинации.

10.07 с 14 до 18 часов в Нарва-Йыэсуу в спа Meresuu.

13.07, 14.07, 15.07, 18.07 с 10 до 18 часов в тартуском центре вакцинации.

16.07 с 16 до 19 часов в нарвском торговом центре Fama.

16.07 с 16 до 17 часов и 17.07 с 10 до 13 часов в йыхвиском торговом центре Pargi Keskus.

17.07 с 10 до 12 часов в пляжном клубе Вызу.

17.07 с 13 до 15 часов в Народном доме Хальяла.

Каждый день проходит вакцинация в торговых центрах Ласнамяэ и Rocca-al-Mare в Таллинне, которую проводит клиника Confido.

Каждый день без регистрации можно вакцинироваться в спортивном центре ”Сыле” в Таллинне.

За последние сутки в цифровой регистратуре было забронировано 3 603 номерка.

Вакцинация от COVID-19 для жителей Эстонии бесплатна и доступна с 12 лет. Детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет вакцинируют вакциной Pfizer, взрослых можно вакцинировать также вакцинами Moderna и Janssen.