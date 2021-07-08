ГАЛЕРЕЯ | Безумие на площади Вабадузе: огромное количество фанатов смотрело полуфинал Евро

Вчера в 22:00 на ступеньках возле главной площади города было многолюдно. Люди даже приходили со своими стульями, а после начала матча найти свободный сантиметр перед экраном было практически нереально. Фанаты толпились вокруг и все смотрели футбол.

Сам матч получился эмоциональным. Сборная Англии пропустила первый мяч на турнире. Еще какой! Футболист сборной Дании Дамсгор забил красивейший гол со штрафного удара. Под конец первого тайма англичане смогли сравнять счет. В основное время команды не нашли победителя, судья назначил дополнительные 30 минут. На 105 минуте Рахим Стерлинг упал в штрафной, в итоге капитан Харри Кейн реализовал удар с 11 метров. 2:1 в пользу Англии.

11 июля в 22:00 будет сыгран финал чемпионата Европы. Матч Англии и Италии можно будет посмотреть и на площади Вабадузе. Начало в 22:00, но к месту лучше прийти заранее.