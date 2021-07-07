КАК ЭТО БЫЛО | Англия обыграла Данию в дополнительное время и вышла в финал Евро(42)
Матч начался атаками англичан, которые владели подавляющим преимуществом в первые 15 минут. Однако после небольшого затишья счет открыли датчане - Дамсгор со штрафного пробил Пикфорда. Этот гол оказался первым, который команда Англии пропустила на турнире.
Однако уже через 9 минут англичане отыгрались, после прострела мяч в свои ворота срезал защитник Кьяр.
Второй тайм прошел с преимуществом сборной Англии, однако ей не удалось выйти вперед в основное время. Датчане заметно устали, что сказалось на их качестве игры в дополнительное время.
На 102-й минуте игры Рахим Стерлинг упал в штрафной площади датчан и судья показал на 11-метровую отметку. Шмейхель парировал удар Кейна, но тому удалось добить мяч. 2:1 Англия повела.
В оставшееся время лучшая оборона турнира не позволила ничего сделать лучшей на Евро атаке - и прагматичная сборная Англии вышла в финал, где встретится с командой Италии.
Евро-2020
1/2 финала
Англия – Дания 2:1 (1:1)
7 июля, 22.00, «Уэмбли»
Голы:
0:1 – 30 Дамсгор, 1:1 – 39, автогол Кьер, 2:1 – 104 Кейн.
Англия – Пикфорд, Стоунз, Уокер, Шоу, Магуайр, Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 105), Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Филлипс, Стерлинг, Кейн.
Дания – Шмейхель, Ларсен (Васс, 67), Вестергор (Винд, 105), Кьер, Мэле, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 88), Дамсгор (Поульсен, 67), Кристенсен (Андерсен, 79), Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67).
Предупреждения:
Магуайр (49), Васс (72).
Все подробности матча - в нашей текстовой трансляции.
У команд совершенно разные пути к полуфиналу, разный футбол и разные герои. Дания вышла из группы с тремя очками, им хватило победы над Россией. В первом матче они сенсационно проиграли финнам, когда в первом тайме медики вернули к жизни прям на поле лидера датчан Кристьяна Эриксена. Во многом из-за этого они проиграли Финляндии. Затем была мощная Бельгия и великий Де Брюйне. Тоже проигрыш, но игра была равносильной. В 1/8 и 1/4 проблем особых не возникло. Уэльс был разгромлен 4:0, победа над Чехией 2:1 была рабочей и под жарким солнцем Баку.
Дания — бегущая команда. Она больше всех бьет из-за штрафной, постоянно нагнетает и играет в быстрый футбол. Главный тренер Каспер Хьюлманд неоднократно заявлял: Дания будет играть красиво, уверенно, мы — лицо нации.
Чего нельзя сказать про Англию. В групповом этапе они забили 2 мяча за 3 игры. Итог — две победы и скучнейшая ничья. Уже в плей-офф коллектив Гарета Саутгейта набрал ход. Удивлением для всех стала победа над Германией 2:0, после был разгром Украины 4:0. Тренера критикуют за закрытый стиль, оборонительную тактику и странный состав. Но все это дает результат — ноль пропущенных за 5 матчей, 4 победы в основное время и одна ничья.
Сегодня на поле выйдут две противоположности, для англичан — это шанс вернуться в элиту футбола, ведь уже никто не помнит, когда вечно звездный состав хоть что-либо выигрывал. Для датчан — выход в полуфинал уже достижение, но они мечтают повторить триумф 1992 года и посвятить эту победу сами знаете кому.
RusDelfi проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.