КАК ЭТО БЫЛО | Англия обыграла Данию в дополнительное время и вышла в финал Евро

Матч начался атаками англичан, которые владели подавляющим преимуществом в первые 15 минут. Однако после небольшого затишья счет открыли датчане - Дамсгор со штрафного пробил Пикфорда. Этот гол оказался первым, который команда Англии пропустила на турнире.

Однако уже через 9 минут англичане отыгрались, после прострела мяч в свои ворота срезал защитник Кьяр.

Второй тайм прошел с преимуществом сборной Англии, однако ей не удалось выйти вперед в основное время. Датчане заметно устали, что сказалось на их качестве игры в дополнительное время.

На 102-й минуте игры Рахим Стерлинг упал в штрафной площади датчан и судья показал на 11-метровую отметку. Шмейхель парировал удар Кейна, но тому удалось добить мяч. 2:1 Англия повела.

В оставшееся время лучшая оборона турнира не позволила ничего сделать лучшей на Евро атаке - и прагматичная сборная Англии вышла в финал, где встретится с командой Италии.

Евро-2020

1/2 финала

Англия – Дания 2:1 (1:1)

7 июля, 22.00, «Уэмбли»

Голы:

0:1 – 30 Дамсгор, 1:1 – 39, автогол Кьер, 2:1 – 104 Кейн.

Англия – Пикфорд, Стоунз, Уокер, Шоу, Магуайр, Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 105), Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Дания – Шмейхель, Ларсен (Васс, 67), Вестергор (Винд, 105), Кьер, Мэле, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 88), Дамсгор (Поульсен, 67), Кристенсен (Андерсен, 79), Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67).

Предупреждения:

Магуайр (49), Васс (72).

Все подробности матча - в нашей текстовой трансляции.

У команд совершенно разные пути к полуфиналу, разный футбол и разные герои. Дания вышла из группы с тремя очками, им хватило победы над Россией. В первом матче они сенсационно проиграли финнам, когда в первом тайме медики вернули к жизни прям на поле лидера датчан Кристьяна Эриксена. Во многом из-за этого они проиграли Финляндии. Затем была мощная Бельгия и великий Де Брюйне. Тоже проигрыш, но игра была равносильной. В 1/8 и 1/4 проблем особых не возникло. Уэльс был разгромлен 4:0, победа над Чехией 2:1 была рабочей и под жарким солнцем Баку.