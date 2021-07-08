ВИДЕО | Эстония готовится к третьей волне. Министры рассказали о новых решениях и ситуации в стране(80)
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Сегодня на кабинетном заседании много говорили о происходящем на литовско-белорусской границе и о готовности Эстонии, сообщила Каллас. Эстония будет помогать Литве. Если ситуация на эстонской границе усугубится, то мы готовы принять меры, но пока в этом нет необходимости.
Что касается коронавируса, то заболеваемость растет по всей Европе, и Эстония готовится к возможной третьей волне. Очень важно ограничить количество завезенных случаев, а также избежать распространения на месте. Будет пересмотрено антикризисное управление, образовательная деятельность и меры поддержки. Важно уделять внимание проблемам психического здоровья и вентиляции в школах.
Каллас отметила, что людям необходимо вакцинироваться, чтобы не пришлось снова устанавливать ограничения. Те, кто прошел курс вакцинации, осенью будут более свободны в своих действиях.
Кийк подтвердил, что дельта-штамм принес с собой рост заболеваемости по всему ЕС, в том числе в Эстонии. Свою роль сыграли и массовые мероприятия. Продолжается как вакцинация без предварительной регистрации, так и с регистрацией. Министр отметил, что сейчас последнее время записаться на вакцинацию, чтобы осенью избежать ограничений. Исследования показывают, что все используемые в Эстонии вакцины эффективны против разных штаммов. Если прошлым летом к новой волне готовилась только сфера здравоохранения, то сейчас, по словам Кийка, это может сделать каждый житель Эстонии, вакцинировавшись от коронавируса.
Кристиан Яани в свою очередь сказал, что эстонское подразделение Estpol отправилось на подмогу в Литву, где предварительно пробудет до конца августа. Расходы будут покрыты из государственного резерва. К настоящему моменту в Литву прибыло более 1000 нелегальных мигрантов. Подавляющее большинство — молодые мужчины из Ирака, семей мало. Что касается границ Эстонии, то пограничники стали более тщательно проверять документы на предмет фальсификации, также предприняты другие меры. При этом сейчас никакого роста нелегальной миграции не замечено.
Зашел разговор и о задержании эстонского консула в Петербурге и последующей его высылки. Каллас отметила, что это была провокация со стороны ФСБ и что со стороны Эстонии обязательно последует симметричный ответ.