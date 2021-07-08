Стерлинг назвал ”чистым” заработанный им пенальти в матче Евро с датчанами

В четверг англичане победили в дополнительное время сборную Дании в полуфинале чемпионата Европы (2:1). Стерлинг заработал пенальти, после которого Харри Кейн принес английской команде победу ударом с добивания на 104-й минуте.

”Я вошел в штрафную, и он [Йоаким Мехле] выставил свою ногу и коснулся меня, поэтому это был ”чистый” пенальти”, — сказал Стерлинг.

Портал RusDelfi вел текстовую трансляцию матча.

В финале сборная Англии 11 июля на ”Уэмбли” сыграет с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча начнется в 22:00 мск.