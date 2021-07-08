Спасателей не хватает, команды закрыты. Кто придет людям на помощь?

Такая ситуация сложилась, например, в Палдиски, где случалось так, что команда, которая должна функционировать 24 часа в сутки, в определенные моменты не работала. Старейшина Ляэне-Харьюмаа Яанус Саат удивился, когда узнал об этом. ”Я очень удивлен, что нам об этом не сообщили, поскольку Палдиски — город с высоким уровнем риска, у которого должна иметься местная команда для быстрого реагирования”, — отметил он.

Выясняется, что ситуация не исключительная. Согласно предоставленным Спасательным департаментом данным, только за этот год в Северной Эстонии закрывались четыре команды, в общей сложности в течение семи дней. Сами спасатели говорят, что таких случаев больше. Их посылают в другие команды, например, если кто-то в отпуске, болен или занят. Таким образом, в своей команде остается недостаточно людей для реагирования на вызовы.

”Это и есть слабое место Спасательного департамента. Они не разрешают и не в состоянии вызывать находящихся дома спасателей, чтобы обеспечить готовность. В командах не хватает людей, так что даже вызов одного спасателя на работу может стать проблемой”, — говорит работающий спасателем Маркус (имя изменено).

По словам другого спасателя Бориса (имя изменено), такой распорядок действует уже долгое время. Во время пандемии этого было больше, потом меньше, но в целом за последние годы такое происходит слишком часто. ”Нам не трудно отправиться в другую команду, но вопрос в том, подоспеет ли помощь своевременно, если одна команда будет закрыта”, — говорит он.