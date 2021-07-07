07.07.2021, 19:18
ФОТО | Автомобиль вылетел в поле и перевернулся. Пострадал 84-летний водитель(8)
Kenno Soo
В среду вечером в селе Пеэтримыйза (Вильяндиский уезд) произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина.
Сегодня в 17.38 на 3-м километре шоссе Вильянди — Пылтсамаа произошло ДТП: легковой автомобиль Volkswagen Golf потерял управляемость, вылетел с трассы в кювет и далее — в поле, а затем перевернулся на крышу.
Скорая помощь доставила единственного, кто находился в машине во время аварии, - 84-летнего мужчину - для медосмотра в больницу. Мужчина был трезв и имел водительские права.
Обстоятельства ДТП выясняются.