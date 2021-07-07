Новая информация: COVID-19 стал причиной смерти 11-летнего ребенка и одного случая мертворождения(80)
В передаваемых Департаменту здоровья больничных отчетах эти факты отражены не были. Источник информации о них — данные регистра причин смерти Института развития здоровья (Tervise Arengu Instituut — TAI). "Здесь нужно обратить внимание, что TAI пересматривает причины смерти и при необходимости делаются корректировки", — сказала пресс-секретарь департамента Мерилин Верник.
"Извещение о причине смерти оформляют лечащие врачи. Они указывают COVID-19 как основную причину или способствующую", — добавила она.
Тему возможных случаев смерти детей вследствие COVID-19 поднял в интервью газете Eesti Päevaleht профессор-вирусолог Андрес Меритс, который сказал: "В Эстонии несколько детей скончались с COVID-19, возможно, что некоторые и из-за COVID-19". Но ни Таллиннская детская больница, ни Клиника Тартуского университета не сообщали о том, что у них были случаи смерти детей от COVID-19.
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