Новая информация: COVID-19 стал причиной смерти 11-летнего ребенка и одного случая мертворождения

В передаваемых Департаменту здоровья больничных отчетах эти факты отражены не были. Источник информации о них — данные регистра причин смерти Института развития здоровья (Tervise Arengu Instituut — TAI). "Здесь нужно обратить внимание, что TAI пересматривает причины смерти и при необходимости делаются корректировки", — сказала пресс-секретарь департамента Мерилин Верник.