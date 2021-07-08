ИНТЕРВЬЮ │ Кристо Кяэрманн — самый богатый человек Эстонии

То, что Кристо Кяэрманн вырос в Эстонии, помогло ему развить предпринимательскую жилку. В 1991 году крошечная балтийская страна с населением в едва ли один миллион человек сбросила оковы своих российских коммунистических правителей, и населению пришлось искать новую работу.

”Рабочие места просто испарились, — рассказывает Кяэрманн, которому на момент восстановления независимости Эстонии было 11 лет. — Если вдруг кому-то нужно было починить машину, то приходилось искать человека, который сможет это сделать, и чаще всего им оказывался кто-то из соседей. Уже через неделю оказывается, что он открывает свою небольшую автомастерскую, хотя до этого вполне мог работать на заводе. Спустя некоторое время вы узнаёте, что он собирается перекупать в Финляндии подержанные автомобили, а потом — что он является представителем BMW в Эстонии. Нечто подобное происходило со всеми, потому что не было ничего вообще”.