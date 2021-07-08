Почему люди покидают II пенсионную ступень? Русскоязычные — из-за недостатка доверия

Конкретных социально-экономических признаков, по которым можно охарактеризовать людей, принявших то или иное решение, скорее мало. Среди покидающих II пенсионную ступень несколько выделяются люди среднего возраста с низким доходом и уровнем образования, которые копили достаточно долго, и у которых накоплено во II ступени больше среднего. На презентации исследования экономист Банка Эстонии Каспар Оя сказал, что средний возраст — это как раз то время, когда люди, учитывая динамику доходов, должны больше вкладывать в пенсионные накопления.

”Люди по природе своей нетерпеливы, и поэтому предпочитают краткосрочные решения выгодным долгосрочным”, - сказал Оя. ”Мы же знаем, что разумно копить деньги, есть меньше жирного или больше тренироваться, но сегодня хотелось бы заняться именно тем, что сразу принесет больше выгоды. Именно поэтому нужны обязательные системы накоплений”.

Более четко отличаются позиции остающихся и покидающих. ”Как правило, люди, решившие продолжить накопления, больше доверяют всем участникам системы, а также различным экспертам, которые делились в СМИ анализами долгосрочных накоплений и давали рекомендации. Среди желающих покинуть вторую пенсионную ступень уровень доверия ниже среднего. Единственный показатель, который у желающих покинуть выше, по сравнению с теми, кто решил остаться — это уверенность в своих финансовых знаниях”, - прокомментировала результаты исследования ведущий эксперт в области поведенческих наук Kantar Emor Хейди Рейнсон, которая и проводила исследование. ”Для многих выход из II ступени не связан с будущими доходами или сегодняшними налогами. Для части людей это скорее протестное решение, если учитывать высокую степень недоверия к государству”, - добавил Оя в качестве комментария.