Почему люди покидают II пенсионную ступень? Русскоязычные — из-за недостатка доверия(16)
Конкретных социально-экономических признаков, по которым можно охарактеризовать людей, принявших то или иное решение, скорее мало. Среди покидающих II пенсионную ступень несколько выделяются люди среднего возраста с низким доходом и уровнем образования, которые копили достаточно долго, и у которых накоплено во II ступени больше среднего. На презентации исследования экономист Банка Эстонии Каспар Оя сказал, что средний возраст — это как раз то время, когда люди, учитывая динамику доходов, должны больше вкладывать в пенсионные накопления.
”Люди по природе своей нетерпеливы, и поэтому предпочитают краткосрочные решения выгодным долгосрочным”, - сказал Оя. ”Мы же знаем, что разумно копить деньги, есть меньше жирного или больше тренироваться, но сегодня хотелось бы заняться именно тем, что сразу принесет больше выгоды. Именно поэтому нужны обязательные системы накоплений”.
Более четко отличаются позиции остающихся и покидающих. ”Как правило, люди, решившие продолжить накопления, больше доверяют всем участникам системы, а также различным экспертам, которые делились в СМИ анализами долгосрочных накоплений и давали рекомендации. Среди желающих покинуть вторую пенсионную ступень уровень доверия ниже среднего. Единственный показатель, который у желающих покинуть выше, по сравнению с теми, кто решил остаться — это уверенность в своих финансовых знаниях”, - прокомментировала результаты исследования ведущий эксперт в области поведенческих наук Kantar Emor Хейди Рейнсон, которая и проводила исследование. ”Для многих выход из II ступени не связан с будущими доходами или сегодняшними налогами. Для части людей это скорее протестное решение, если учитывать высокую степень недоверия к государству”, - добавил Оя в качестве комментария.
Вторым значимым показателем является готовность рисковать и связанное с ней ожидание отдачи на инвестиции. Если остающиеся скорее готовы нести небольшие риски и согласны на более скромную отдачу на инвестиции, то среди решивших покинуть II ступень много тех, кто критически относится к отдаче на инвестиции II пенсионной ступени и ожидают от своих инвестиций более высокой доходности. В то же время они, по своей оценке, готовы также к большим потерям.
Если некоторым из покидающих II пенсионную ступень деньги нужны по какой-то конкретной причине, все-таки есть некоторая часть людей, которые снимают деньги без конкретной потребности и цели. Например, примерно пятая часть покидающих планирует отложить деньги II пенсионной ступени на так называемый черный день.
”Эти причины рождают вопрос, понимают ли люди насколько велики расходы, связанные с выводом денег из II ступени, и сколько они потеряют в целом. Помимо подоходного налога человек теряет накопленную сумму будущего доплачиваемого социального налога, будущие налоговые льготы, доходность, сложные проценты и дополнительную доходность”, - перечислила Рейнсон и шутя добавила: ”Может быть, на чёрный день было бы экономически разумнее взять например быстрый кредит?”
Четкие различия существуют и между людьми с различным родным языком — если для людей, у которых родной язык русский, основной проблемой, связанной со II пенсионной ступенью, является недостаток доверия, то среди людей, у которых родной язык эстонский, доминирует тема возврата на инвестиции II ступени. ”Свою роль тут вероятно сыграла многолетняя критика доходности фондов II пенсионной ступени”, - отметила Рейнсон.
Исследование показало и то, что инфополя и эксперты, которым верят, очень сильно отличаются. ”Больше половины остающихся верят, что согласно общественному мнению разумно продолжать копить, среди покидающих в это верит всего одна пятая, - сказала Рейнсон. - Также у людей свой взгляд на доходность пенсионных фондов. ”Хотя нет никаких оснований полагать, что покидающие в последние несколько лет были за бортом экономического подъема, 70% из них недовольны доходностью своих пенсионных фондов. Среди остающихся таких примерно 30%”.
И хотя о пенсионных ступенях в эстонском обществе и СМИ спорили много, осведомленность людей находится по-прежнему на низком уровне.
”Всего 39% респондентов знали, что деньги II ступени можно наследовать, и 15% думали, что сегодня не существует системы II ступени, куда человек кладет 2% со своей зарплаты, и государство добавляет 4% от социального налога”, - сказала Рейнсон. О последствиях выхода из второй ступени знают несколько больше. По словам Рейнсон большинство знает, что при выходе из II пенсионной ступени от накопленной суммы придется заплатить 20% подоходного налога, и к системе можно будет повторно присоединиться только через 10 лет.
Если в качестве причин по выходу из пенсионной ступени в первую очередь фигурируют желание использовать деньги для других целей, критика низкой доходности или низкая степень доверия к пенсионной системе, то причинами остаться являются прежде всего необходимость копить деньги, II ступень как разумный вариант для долгосрочных накоплений, а также большой расход в виде 20% подоходного налога при выходе из II пенсионной ступени.
Еще об исследовании
В вопросах пенсионной системы остающиеся во II пенсионной ступени доверяют государству и пенсионным фондам в два раза больше покидающих: среди остающихся государству доверяют 72%, среди покидающих 36%, верят пенсионным фондам соответственно 76% и 32%.
30% покидающих II пенсионную ступень собираются с помощью этих денег снизить свою долговую нагрузку, 23% респондентов планируют потратить деньги на ремонт или обстановку жилья.
75% респондентов считают возможность наследования II пенсионной ступени очень важным, но всего 39% знают о такой возможности.
На сегодняшний день заявление о выходе из II пенсионной ступени подали примерно 159 000 человек.
Опрос в рамках исследования пенсионной реформы проходил с 11 по 21 мая 2021 года, и в нем приняли участие как нынешние, так и бывшие участники II ступени, конечная выборка составила 1075 респондентов.