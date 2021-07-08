Рост цен ускорился еще больше: значительно подорожали топливо и электричество

Цена на моторное топливо в июне выросла на одну пятую

Цена на нефть в июне превысила 70 долларов за баррель. В евро цена на нефть была на 70% выше, чем год назад. В начале июля цены на нефть продолжили расти, достигнув 75 долларов, поскольку члены ОПЕК не смогли согласовать квоты на добычу. Тем не менее, увеличение объёмов производства вполне вероятно, и должно несколько снизить цены на чёрное золото.

Расходы на жильё выросли за счёт электроэнергии и арендной платы

Электроэнергия, поступающая в дома, в июне подорожала на треть. Биржевая цена на электроэнергию установила новый рекорд. Биржевая цена в июне была вдвое выше, чем в мае, и почти вдвое выше, чем год назад. Цена на электроэнергию увеличилась из-за повышения цен на различные производственные ресурсы и летнего обслуживания кабелей, что привело к сокращению поставок электроэнергии.

Стоимость аренды жилья за год выросла на 6,8%. Спрос на аренду квартир постепенно растёт. Предложений по аренде квартир как в Таллинне, так и в Тарту было меньше, чем год назад, но значительно больше, чем в тот же период 2019 года.

Высокий спрос поднял цены на развлечения, особенно на спортивные товары и товары для туризма. Ослабление ограничений и тёплая погода также повысили интерес и цены в магазинах одежды и обуви. Данные о перемещениях показывают, что в июне в торговых центрах и развлекательных заведениях побывало значительно больше людей, чем год назад.

Во втором полугодии рост цен, видимо, превысит 3 процента

Ожидается, что в целом за год потребительские цены вырастут на 2,6 процента. На такую ​​же величину цены выросли ещё до кризиса. На индекс цен в этом году повлияет рост цен на транспорт и жилье. Ожидается, что во второй половине года ускорится рост цен и на продукты питания.