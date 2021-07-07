ФОТО | Контейнерный терминал в Мууга выходит на новый уровень: в порт прибыли мощные краны

”Два новых крана позволяет с конца осени обслуживать в Мууга крупные контейнеровозы класса post-Panamax. В результате наш контейнерный терминал станет значительно привлекательнее для всех участников логистических цепочек”, — сказала председатель правления HHLA TK Estonia Рийа Силлаве.

По словам Силлаве, международные судоходные компании уже знают о дополнительных мощностях терминала Мууга для обслуживания крупнейших проходящих через Датские проливы судов: ”В глобальном логистическом бизнесе со стороны судоходных компаний существует явный спрос на увеличение пропускной способности терминалов, и судовладельцы уже отметили наши перспективные инвестиции”.

Председатель правления Таллиннского порта Валдо Калм, выразил надежду на то, что добавляющиеся в конце года дополнительные мощности по перевалке контейнеров и новая появляющаяся гибкость уже в ближайшем будущем повлияют на объемы грузов, проходящих через порт Мууга.

”Нельзя забывать и о долгосрочной перспективе, то есть о дальнейшем развитии Мууга, включая завершение строительства Rail Baltica и открывающийся в связи с этим новый потенциал в качестве перевалочного пункта в направлениях север-юг и восток-запад”, — отметил Валдо Калм.

Краны, отправленные в Эстонию морем из немецкого порта Гамбурга, обладают грузоподъемностью 70 тонн, высотой 73 метра и охватом стрелы в 50 метров. Краны будут установлены у 17-го причала порта Мууга и дадут возможность обслуживать суда вместимостью до 14 000 TEU (морских контейнерных единиц). Нынешние контейнерные краны позволяют компании HHLA TK Estonia обслуживать суда вместимостью лишь до 3 500 TEU.