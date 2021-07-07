В Пыхья-Таллинне пройдет толока по сбору слизней

“Лузитанские или же испанские слизни - надоедливые вредители, от которых можно освободиться только сообща с соседями. В Пыхья-Таллинне много слизней в зеленом Копли. Приглашаю местных жителей объединить силы, чтобы останиовть распространение лузитанских слизней”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Толока по сбору слизней начнется 8 июля в 21 час на улице Пардилойгу, возле дома на Малева пыйк, 6. Оттуда участники толоки пойдут по зеленым участкам улиц Пардилойгу и Неэме до автобусной остановки “Неэме”.

Управа района предоставит средства для сбора слизней. Собранные слизни будут увезены в Таллиннский крематорий для небольших животных.

Управа Пыхья-Таллинна также установила специальные контейнеры для сбора слизней. Они находятся на углу улиц Копли и Сепа, а также на углу улиц Неэме и Малева. Контейнеры предназначены только для сбора слизней. Управа просит туда не бросать мусор. В контейнер нужно опускать слизней в хорошо закрытом пакете. Стеклянная или пластиковая упаковка не подходит.

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