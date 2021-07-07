07.07.2021, 14:33
КАРТА | Временно меняется схема столичного автобусного маршрута 32
Foto: Andres Putting
В связи со строительными работами на улице Винеэри с начала и до конца рабочего дня 12 июля автобусы, следующие маршрутом 32 по направлению в Копли будут направлены в объезд.
По направлению в Копли автобусы проследуют маршрутом Пярну мнт, улицы Лийвалайа, Татари, Вана-Лыуна. На маршруте будут выполняться все остановки, дополнительная остановка ”Винеэри” будет делаться на Пярну мнт.
По направлению в Мяннику маршрут движения и остановки останутся неизменными.
Из-за существенного продления маршрута автобусы могут двигаться с запозданиями в обоих направлениях. Просьба учитывать это обстоятельство и запастись временем.