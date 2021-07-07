ФОТО и ВИДЕО | Материнское судно готово: начинается исследование места гибели парома Estonia

Руководитель центра расследований в области безопасности Рене Арикас показал сегодня журналистам материнское судно EVA-316, при помощи которого будет производиться расследование.

”Задачей является подготовка к основным исследованиям, которые начнутся в следующем году”, — сказал Арикас Delfi. Сейчас необходимо более детально исследовать морское дно, чтобы знать, чего ждать. ”Также важно выяснить, каковы именно повреждения на правом борту, каков их масштаб и характер, какую технику нужно будет использовать в ходе основного исследования, чтобы получить ответы на вопросы”, — пояснил Арикас.

Команда состоит из 28 человек, которые в эти дни будут постоянно находиться в море на двух судах. Ведется сотрудничество с Департаментом полиции и погранохраны.

О необходимости нового исследования останков Estonia заговорили после выхода осенью 2020 года документального фильма шведского кинематографиста Хенрика Эвертссона о гибели теплохода. В этом фильме была показана ранее неизвестная специалистам пробоина в корпусе.